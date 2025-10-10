Động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần

Thống đốc tỉnh ở Philippines: "Trận động đất rất mạnh”

Reuters đưa tin, thống đốc tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines, nói với đài truyền hình địa phương rằng người dân đã hoảng loạn khi trận động đất xảy ra.

“Theo báo cáo, một số tòa nhà đã bị hư hại. Trận động đất rất mạnh"

Trận động đất này xảy ra chỉ hai tuần sau khi Philippines trải qua trận động đất chết chóc nhất trong hơn một thập kỷ, khiến 72 người thiệt mạng trên đảo Cebu. Trận động đất hai tuần trước mạnh 6,9 độ Richter và cũng xảy ra ngoài khơi.

Các lớp học tại tất cả các trường công lập và tư thục ở thành phố Davao trên đảo Mindanao đã bị tạm dừng sau trận động đất.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là ghi lại tác động của trận động đất.