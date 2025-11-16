Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ nhà vườn cây cảnh Thắng Nga, cho biết, năm nay, nhà vườn đã chuẩn bị hàng trăm gốc quất với đủ kích cỡ, kiểu dáng từ to đến nhỏ để bán Tết. Giá quất năm nay có thể cao hơn một chút do thiên tai khiến nguồn cung bị ảnh hưởng. Dù vậy, thời điểm hiện tại các nhà vườn vẫn chưa đưa ra mức giá cụ thể do cây vẫn đang trong giai đoạn chăm bón, sửa dáng.