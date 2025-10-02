Nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm vườn đào quất, nông dân Hà Nội lo mất Tết

Bà Nguyễn Thị Khuôn, người trồng đào ven cầu Nhật Tân, cho biết vài năm nay bà buộc phải giảm diện tích canh tác vì mưa bão và lũ lụt ngày càng dữ dội. "Năm ngoái bão Yagi làm mất trắng 7 sào quất, 3 sào đào và hơn một mẫu chuối. Cứ ngỡ năm nay sẽ gỡ gạc lại được, vậy mà... Thế này mất Tết, mất hết công sức cả năm rồi", bà Khuôn nghẹn giọng.