Đồn Biên phòng Mộc Bài: Lá chắn thầm lặng nơi biên giới Tây Ninh

(VTC News) -

Nơi “nóng” của tuyến biên giới Tây Ninh

Chiều muộn, nắng cuối ngày còn trải vàng trên cánh đồng giáp ranh, những chiến sĩ biên phòng Đồn Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vẫn lặng lẽ tuần tra.

Đôi mắt dõi xa xăm về phía biên giới, họ hiểu rằng phía bên kia - nơi thành phố Bavet (Campuchia) lên đèn cũng chính là nơi tiềm ẩn đủ loại tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người. Ở vùng đất phẳng lặng, tưởng chừng yên ả này, cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và tội phạm xuyên biên giới chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài quản lý đoạn biên giới dài khoảng 17km.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, đóng tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, quản lý đoạn biên giới dài khoảng 17km với 9 mốc chính, 33 mốc phụ, 9 cọc dấu và hai trạm kiểm soát (Long Thuận và CKQT Mộc Bài). Đây là “yết hầu” quan trọng kết nối Quốc lộ 22A (Việt Nam) với Quốc lộ 1 (Campuchia), mỗi ngày có từ 5.000 - 7.000 lượt người qua lại.

Một bên biên giới là các xã Bến Cầu, Long Thuận - nơi hơn 73.000 người dân sinh sống ổn định, chấp hành tốt pháp luật. Bên kia là thành phố Bavet - nổi tiếng với 22 casino, hàng loạt quán bar, khách sạn, xen lẫn nhiều hoạt động phi pháp: buôn người, ma túy, cưỡng bức lao động… Cùng với đó là các khu công nghiệp lớn, thu hút hàng nghìn lao động nước ngoài.

Chính điều kiện địa hình bằng phẳng, dân cư sinh sống sát biên và mạng lưới giao thông thuận tiện khiến khu vực này trở thành điểm nóng về tội phạm xuyên quốc gia.

Giữ vững an ninh trật tự nơi tuyến đầu biên giới, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài không chỉ là lực lượng trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, mà còn là “chủ công” trong trận chiến dai dẳng chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Nói đến tuyến biên giới do Đồn Mộc Bài quản lý, điều đầu tiên phải nhắc đến là ma túy. Nhiều đường dây quốc tế coi nơi đây là điểm trung chuyển, vận chuyển hàng chục kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ hoặc xuất sang nước thứ ba.

Các đối tượng thường lợi dụng cư dân biên giới, người có đất sản xuất gần vành đai, hoặc giấu ma túy trong hành lý xe khách, hàng hóa ký gửi. Chúng liên lạc qua tài khoản ảo, sim rác, thay đổi phương thức liên tục, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Song song đó, hoạt động buôn lậu tuy giảm nhưng vẫn “nóng”. Thuốc lá, rượu, bia… là mặt hàng chủ yếu, được vận chuyển lén lút vào ban đêm theo kiểu “vác bộ” qua các đường mòn, rồi dùng xe máy độ chế chở hàng vào nội địa. Thủ đoạn linh hoạt, tinh vi khiến công tác kiểm soát luôn căng thẳng.

Một vấn đề khác nổi cộm là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Không ít người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc trong các công ty game trá hình, dưới vỏ bọc “việc nhẹ lương cao”.

Khi bị bóc lột, họ tìm cách quay về bằng những đường mòn hoặc không có giấy tờ hợp lệ. Các đối tượng môi giới thường dùng mạng xã hội để tuyển người, đưa đón qua biên giới cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Mặc dù gian lận thương mại và hàng giả ít xảy ra nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhưng nguy cơ vẫn thường trực. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể biến địa bàn này thành “điểm nóng” về hàng cấm.

Những chiến công thầm lặng

Trong năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập nhiều thành tích ấn tượng, khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống tội phạm biên giới.

Năm 2024, đơn vị chủ trì bắt giữ, khởi tố 15 vụ/15 đối tượng, trong đó có 13 vụ liên quan đến ma túy, tang vật thu giữ hơn 67kg. Đáng chú ý, lực lượng đã giải cứu thành công 1 nạn nhân trong vụ mua bán người, đồng thời ngăn chặn một vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bước sang năm 2025, kết quả đấu tranh tiếp tục duy trì ở mức cao. Tính đến nay, Đồn đã xử lý 4 vụ/5 đối tượng, gồm 2 vụ ma túy (thu giữ trên 592g), 1 vụ mua bán người (giải cứu 2 nạn nhân) và 1 vụ buôn lậu với tang vật gần 5,5kg bạc tinh chất.

Không chỉ dừng ở công tác hình sự, Đồn còn làm tốt nhiệm vụ xử phạt hành chính. Năm 2024, đã xử lý 461 vụ/2.978 người vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 4 tỷ đồng, chủ yếu là các hành vi qua lại biên giới không đúng quy định. 7 tháng đầu năm 2025, con số này tăng mạnh lên 924 vụ/1.804 người, số tiền phạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bắt giữ 31 đối tượng truy nã, truy tìm, trong đó có nhiều kẻ lẩn trốn lâu năm. Công tác tiếp nhận, bàn giao người nhập cảnh trái phép cũng được triển khai nghiêm ngặt.

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, Đồn đã tiếp nhận 17 lượt/1.086 công dân, sàng lọc phát hiện 6 đối tượng truy nã, 5 đối tượng truy tìm, 1 bị can bị truy nã và 6 nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Hướng đến “biên giới hòa bình”

Không chỉ dừng lại ở đấu tranh, xử lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài còn chú trọng công tác dân vận, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Các chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo… được triển khai thường xuyên.

Những việc làm giản dị nhưng đầy tính nhân văn đó đã góp phần tạo dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa bộ đội và nhân dân. Đó cũng là cách để xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” - nền tảng quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Từ những chiến công cụ thể đến sự hy sinh thầm lặng, có thể khẳng định Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài chính là lực lượng “chủ công” trên tuyến đầu chống tội phạm biên giới Tây Ninh. Trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng biến tướng, tinh vi, vai trò của những người lính biên phòng càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần thép và sự đồng hành của nhân dân, họ không chỉ giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên nơi biên giới, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một “cửa khẩu xanh - sạch - an toàn” trên hành lang giao thương quốc tế.

Ở nơi biên giới lặng gió, có những người lính ngày đêm miệt mài làm nhiệm vụ, thầm lặng mà kiên cường. Họ là “lá chắn thép” trên tuyến đầu, để phía sau là sự bình yên của Tổ quốc.