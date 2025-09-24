Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Lebanon, vòng loại giải Futsal châu Á 2026

Đội tuyển Việt Nam đấu với Lebanon (14h30 ngày 24/9)

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Lebanon ở lượt trận cuối vòng loại giải Futsal châu Á 2026. Huấn luyện viên Diego Giustozzi và các học trò cần ít nhất 1 điểm ở trận đấu này để giữ được ngôi đầu bảng và chắc suất giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại Indonesia.

Trên thực tế, kể cả trong trường hợp thua Lebanon, cơ hội tham dự vòng chung kết của đội tuyển Việt Nam vẫn rộng mở. Theo thể thức vòng loại, chỉ có 1 đội nhì bảng có thành tích kém nhất bị loại. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn có rủi ro. Để tự quyết và không cần chờ các bảng khác kết thúc, thầy trò huấn luyện viên Giustozzi cần đảm bảo không thua.

Đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng 2 trận. (Ảnh: VFF)

Sau 2 lượt trận, đội tuyển futsal Việt Nam có thành tích toàn thắng, đứng đầu bảng xếp hạng. Nguyễn Thịnh Phát và đồng đội ghi tới 16 bàn vào lưới Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc), chỉ nhận 3 bàn thua. Đội bóng của khu vực Đông Nam Á hoàn toàn vượt trội về trình độ so với 2 đối thủ.

Lebanon được đánh giá mạnh tương đương 2 đội bóng mà đội tuyển Việt Nam đã gặp. Đại diện của khu vực Tây Á thắng Trung Quốc 2-1 ở trận ra quân, sau đó bị Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa. Nhìn chung, Lebanon không còn duy trì sức mạnh như thời điểm họ cạnh tranh suất dự World Cup với đội tuyển Việt Nam.