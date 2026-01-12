Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Ả Rập Xê Út: Đình Bắc dự bị, Việt kiều đá chính

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik dùng đội hình lạ cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thay mới toàn bộ hàng công và điều chỉnh 2 vị trí đá cánh. U23 Việt Nam ra sân mà không có trung phong đích thực nào trong đội hình.

Cụ thể, 3 cầu thủ được xếp vào hàng tiền đạo trong sơ đồ 3-4-3 là Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Trong đó, Công Phương và Viktor có sở trường là tiền vệ công. Ngọc Mỹ thường được sử dụng trong vai trò tiền đạo cánh nhiều hơn.

Lê Viktor lần đầu đá chính tại giải U23 châu á 2026.

Khuất Văn Khang vẫn góp mặt trong đội hình chính nhưng ở trận này đội trưởng U23 Việt Nam được sử dụng trong vai trò hậu vệ cánh trái thay Nguyễn Phi Hoàng. Phía đối diện, Võ Anh Quân thay thế vị trí của Phạm Minh Phúc. Như vậy, 2 trong số 5 cầu thủ nhận thẻ vàng của U23 Việt Nam (Phi Hoàng, Minh Phúc) được cho nghỉ.

Các vị trí mang tính phòng ngự của U23 Việt Nam được giữ nguyên. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, cùng 2 tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc. Anh Quân, Thái Sơn, Lý Đức sẽ bị cấm thi đấu 1 trận nếu nhận thêm 1 thẻ vàng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23h30 hôm nay 12/1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Ả Rập Xê Út

Thủ môn: Trần Trung Kiên (1);

Hậu vệ: Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16);

Tiền vệ: Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Võ Anh Quân (20);

Tiền đạo: Nguyễn Công Phương (18), Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Lê Viktor (14).

U23 Việt Nam đi tiếp hoặc bị loại trong trường hợp nào?

U23 Việt Nam đứng đầu bảng nếu một trong các điều kiện sau xảy ra: U23 Việt Nam thua với cách biệt 1 bàn đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan; U23 Việt Nam có điểm trước U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam nhì bảng nếu thất bại trước U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số bất kỳ, đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. Ngoài ra, nếu thua với tỷ số cách biệt 2 hoặc 3 bàn (trừ tỷ số 0-3), trong khi U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp với vị trí thứ hai.

U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu đồng thời xảy ra các điều kiện: U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn.

Cơ hội giành quyền đi tiếp của U23 Việt Nam rất cao. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần hướng tới ngôi đầu bảng. Điều này giúp U23 Việt Nam tránh được U23 Nhật Bản - đội mạnh nhất giải - ở vòng tứ kết.