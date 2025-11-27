Chỉ gọi 4 sao nhập tịch, U22 Indonesia không đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 33

(VTC News) -

Lãnh đạo PSSI xác nhận với truyền thông xứ vạn đảo họ chỉ điền tên 4 cầu thủ nhập tịch vào danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33. U22 Indonesia đang là đương kim vô địch của giải đấu nên họ cần tăng cường lực lượng để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Những gương mặt được phía Indonesia nhắm đến vẫn là các cầu thủ mang dòng máu Hà Lan. Trong đó, tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht) được kì vọng trở thành đầu tàu khi có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Một số cái tên khác như Mauro Zijlstra (FC Volendam), Adrian Wibowo (Los Angeles FC) hay Tim Geypens (Emmen FC).

U22 Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết môn bóng đá nam.

Trong khi đó, Marselino Ferdinan - người đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Slovakia sẽ có mặt. Ferdinan là ngôi sao bản địa xuất sắc nhất mà bóng đá Indonesia sở hữu trong vài năm qua. Mới 21 tuổi nhưng anh đã ghi 5 bàn thắng sau 37 lần ra sân cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Huấn luyện viên Indria Sjafri còn có trong tay thêm một loạt học trò từng chinh chiến nhiều trận đấu lớn như hậu vệ Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferrari, Kadek Arel hay tiền đạo Hokky Caraka. Lực lượng mạnh là vậy nhưng PSSI lại bất ngờ đặt chỉ tiêu vừa phải cho U22 Indonesia.

Đích thân chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir giao mục tiêu vào chung kết thay vì giành huy chương vàng cho thầy trò HLV Sjafri. Đây được xem là nước đi hợp lý giúp các cầu thủ trẻ giảm bớt áp lực tâm lý trong hoàn cảnh Thái Lan và Việt Nam cũng mang đến SEA Games 33 đội hình rất mạnh.

Theo kết quả bốc thăm hiện tại, bảng A có chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Campuchia và U22 Timor Leste. U22 Việt Nam ở cùng bảng B với U22 Malaysia và U22 Lào. Bảng C gồm U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore. 3 đội nhất mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia vừa thông báo sẽ không cử vận động viên tham dự 8 môn, trong đó có bóng đá. Nhiều khả năng ban tổ chức phải tiến hành bốc thăm lại môn bóng đá nam.