Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Yemen: Tiền đạo ảo Đình Bắc

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam cần ít nhất tỷ số hòa để giữ ngôi đầu bảng và giành quyền đi tiếp. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ để dành đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.

Trong cuộc đối đầu U23 Singapore, nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện 6 thay đổi ở đội hình chính so với trận ra quân. Dù vậy, không phải thử nghiệm nào cũng đáp ứng được yêu cầu.

Phạm Minh Phúc (số 21) xử lý cá nhân cũng như phối hợp, hỗ trợ tân công không hiệu quả ở cánh phải, nhiều khả năng phải trả lại vị trí cho gương mặt quen thuộc là Võ Anh Quân.

U23 Việt Nam gặp U23 Yemen ở lượt trận thứ ba bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Điều này cũng khiến Nguyễn Công Phương - cầu thủ chơi rất tốt ở giải U23 Đông Nam Á - gặp khó khăn và không thể hiện tốt. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Nguyễn Thanh Nhàn vào sân ở hiệp 2 và cầu thủ của PVF CAND sẽ giành lại vị trí ở trận quan trọng.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Sơn sẽ cạnh tranh với Nguyễn Xuân Bắc cho vị trí bên cạnh đội trưởng Nguyễn Văn Trường. Lựa chọn của ông Kim Sang-sik phụ thuộc vào cách nhập cuộc của U23 Việt Nam. Thái Sơn kiểm soát và có khả năng va chạm ở giữa sân tốt hơn, nhưng kkhar năng xử lý, ra quyết định ở gần vòng cấm đối thủ không được đánh giá cao bằng đồng đội.

Cánh trái có thể là khu vực mà HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể chọn 2 trong 3 nhân tố chất lượng tốt là Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Phi Hoàng và Khuất Văn Khang. Trong thế trận cần sự thận trọng, cặp Văn Khang, Phi Hoàng có thể được ưu tiên.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của U23 Việt Nam.

Một số vị trí quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik giữ nguyên ở 2 trận đầu tiên cũng như xuyên suốt giải U23 Đông Nam Á. Đây là những mắt xích "cứng" trong bộ khung đội hình. Nổi bật là Nguyễn Đình Bắc.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo này được bố trí trong vai trò giống như "tiền đạo ảo", thường xuyên di chuyển rộng để phối hợp, mở ra khoảng trống và tạo cơ hội cho đồng đội. Cầu thủ số 7 chơi rất tốt và là nhân vật trung tâm trong các pha tấn công của U23 Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh luôn là lựa chọn được ưu tiên. Trong đó, Hiểu Minh và Nhật Minh sở hữu điểm mạnh quan trọng là khả năng chuyền bóng phát động tấn công.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.