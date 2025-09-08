U23 Việt Nam cảnh giác kịch bản xấu, chỉ 1 sai lầm có thể mất tất cả

(VTC News) -

Đứng đầu bảng C sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen để giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò nắm lợi thế, tuy nhiên nguy cơ đội chủ nhà bị loại không phải là không có. Tình thế của U23 Việt Nam thậm chí có thể chuyển từ thuận lợi sang cực kỳ bất lợi chỉ với một sai lầm.

Highlight U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore

Kịch bản xấu đối với U23 Việt Nam là thua U23 Yemen với tỷ số bất kỳ. Đây là trường hợp duy nhất thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik mất ngôi đầu bảng. Nếu có điểm ở trận gặp U23 Yemen ngày mai (9/9), U23 Việt Nam (hiện bằng điểm và hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng - bàn thua) chắc chắn đứng trên đối thủ Tây Á.

Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2026, các đội nhì bảng vẫn còn cơ hội tranh "vé vớt" tham dự vòng chung kết. Dù vậy, trong số 11 đội đứng thứ hai tại các bảng đấu, chỉ 4 đội có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tấm vé này rất khó rơi vào tay đại diện của bảng C trong trường hợp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen không có tỷ số hòa.

Nếu thua U23 Yemen, U23 Việt Nam xếp thứ hai tại bảng C với 6 điểm trong tay. Số điểm này không thấp, nhưng bất lợi của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội là chỉ số phụ. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa để thủng lưới lần nào nhưng chỉ mới ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ.

U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C.

Trong khi đó, hầu hết các bảng còn lại đều có một đội yếu phải hứng chịu những trận thua rất đậm. Điều này giúp các đội cạnh tranh suất đi tiếp ở các bảng đấu tương ứng tích lũy chỉ số phụ rất tốt.

Tính đến hết lượt trận thứ hai, chắc chắn 3 bảng A, D và I có đội nhì bảng được ít nhất 6 điểm. Toàn bộ các đội 6 điểm ở 3 bảng đấu này đều có hiệu số bàn thắng - bàn thua vượt trội U23 Việt Nam (thấp nhất là Turkmenistan đạt chỉ số +6, các đội còn lại đều trên 10). Nếu chỉ đứng nhì bảng, U23 Việt Nam không có cơ hội cạnh tranh với các đội này.

Khi đó, U23 Việt Nam phải so thành tích với 7 đội nhì bảng khác để cạnh tranh 1 suất duy nhất còn lại. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chờ đến sáng 10/9, khi tất cả các bảng khác (bao gồm những bảng đấu diễn ra ở khu vực Tây Á) khép lại để xác định tấm vé tham dự vòng chung kết. Đây rõ ràng là trường hợp có nhiều rủi ro.

Do đó, U23 Việt Nam cần đảm bảo giữ được vị trí đầu bảng C. Với màn thể hiện ở 2 lượt trận đầu tiên, U23 Yemen không phải đối thủ mạnh. U23 Việt Nam chỉ cần duy trì phong độ và không mắc sai lầm.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 U23 Việt Nam 2 3/0 6 2 U23 Yemen 2 3/1 6 3 U23 Singapore 2 1/3 0 4 U23 Bangladesh 2 0/3 0

