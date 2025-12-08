Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam đấu Philippines: Huỳnh Như trở lại

(VTC News) -

Sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách khó khăn đầu tiên tại SEA Games 33. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán Philippines, một trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn cần lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng này.

Đội hình đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi so với trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho một số trụ cột nghỉ ngơi hoặc vào sân ở hiệp 2 của trận đấu với Malaysia, trong đó có Huỳnh Như. Ở cuộc đối đầu với Philippines, những nhân tố đẳng cấp cao và giàu kinh nghiệm này nhiều khả năng được đưa trở lại đội hình ở trạng thái thể lực tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 ở lượt trận đầu tiên.

Ở vị trí thủ môn, Trần Thị Kim Thanh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy dù phong độ ở giải vô địch Đông Nam Á của cô không tốt. Hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có kinh nghiệm và chiều cao tốt như Thu Thương, Diễm My. Vị trí còn lại có thể được giao cho Trần Thị Thu.

Nguyễn Thị Hoa, Thanh Nhã chơi tốt ở 2 biên ở trận trước và xứng đáng có suất đá chính trước Philippines. Thái Thị Thảo sau khi ghi hattrick trong hiệp 2 ở trận gặp Malaysia nhiều khả năng trở lại đội hình để chơi cùng Hải Linh, Vạn Sự ở tuyến giữa.

Trong trường hợp Huỳnh Như trở lại đội hình chính, Hải Yến nhiều khả năng dự bị. Huỳnh Như không còn ở đỉnh cao và có xu hướng chơi lùi để giữ bóng kiến tạo nhiều hơn. Do đó, cô hợp với những người đá cặp nhanh nhẹn, có khả năng di chuyển khai thác khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ đối phương như Bích Thuỳ.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh;

Hậu vệ: Trần Thị Thu, Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My;

Tiền vệ: Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh NhãNGuyê;

Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thuỳ.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines tại SEA Games

Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam đấu với Philippines 8 lần tại các kỳ SEA Games. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1997. Đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên trưởng Trần Thanh Ngữ dẫn dắt lần đầu tiên thi đấu quốc tế. Chiến thắng 2-0 trước Philippines giúp đội tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng, sau đó giành huy chương đồng.

Trong 5 lần đối đầu tiếp theo tại các kỳ SEA Games năm 2003, 2007, 2013, 2017 và 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đều thắng Philippines và không thủng lưới lần nào. Trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất là tại SEA Games 26, đội tuyển Việt Nam thắng 10-0 trong đó Đỗ Thị Ngọc Châm ghi 4 bàn.

Bắt đầu từ năm 2017, bóng đá nữ Philippines bắt đầu có sự tiến bộ và gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Đến năm 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên thua đối thủ này ở đấu trường SEA Games (1-2 ở vòng bảng). Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng (sau đó giành huy chương vàng) trong khi Philippines bị loại sớm.

Như vậy, sau 8 lần đối đầu với Philippines tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 7 trận và chỉ có một thất bại, nhận 3 bàn thua.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 8/12. Đây là lần đối đầu thứ 9 giữa 2 đội tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.