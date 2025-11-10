Đội bóng Tây Ban Nha không đuổi việc cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận

(VTC News) -

Câu lạc bộ Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) tin tưởng cầu thủ Facundo Garces không mắc lỗi trong vụ bê bối gian lận nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Garces là một trong 7 cầu thủ bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu một năm vì sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập quốc tịch.

Ông Alfonso Fernandez, chủ tịch của Alaves cho biết: “Đây là vấn đề nằm ngoài phạm vi câu lạc bộ, là chuyện cá nhân của cậu ấy. Dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến chúng tôi vì không thể sử dụng cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào cầu thủ và vào nguyên tắc suy đoán vô tội".

Facundo Garces

Tuyên bố của lãnh đạo câu lạc bộ là động thái trấn an đối với Facundo Garces, trong bối cảnh sự nghiệp của trung vệ này rơi vào trạng thái bất định vì án phạt của FIFA. Cầu thủ sinh năm 1999 không được thi đấu trong thời gian dài. Các đội bóng quan tâm đến anh trong kỳ chuyển nhượng cũng từ bỏ ý định chiêu mộ.

Theo tờ New Straits Times, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel xem xét yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường vì mất thu nhập. Những ngôi sao này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 12 tháng sau khi những vi phạm trong quá trình nhập quốc tịch bị phanh phui.

Trong quá trình giải trình và kháng cáo án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia đổ cho nhân viên mắc lỗi kỹ thuật khi nộp hồ sơ. Đây là căn cứ để nhóm cầu thủ nêu trên đưa ra yêu cầu đền bù cho những tổn thất mà họ phải chịu từ sai sót trong nội bộ cơ quan quản lý bóng đá.

Cả Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị phạt tiền và cấm thi đấu. Án "treo giò" ảnh hưởng trực tiếp tới lương, thưởng của các cầu thủ (thường có nhiều điều khoản gắn chặt với thời gian thi đấu).

Gabriel Palmero thậm chí rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi câu lạc bộ chủ quản Tenerife quyết định thanh lý hợp đồng. Rodrigo Holgado có thể chịu cảnh tương tự ở câu lạc bộ America de Cali. Một đội bóng ở Chile muốn chiêu mộ cầu thủ này nhưng cũng hủy bỏ kế hoạch sau khi nhận thông tin FIFA bác đơn kháng cáo.