Bị FIFA cấm, cầu thủ nhập tịch 'hàng giả' đòi LĐBĐ Malaysia đền tiền

(VTC News) -

Theo tờ New Straits Times, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel xem xét yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường vì mất thu nhập. Những ngôi sao này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 12 tháng sau khi những vi phạm trong quá trình nhập quốc tịch bị phanh phui.

Trong quá trình giải trình và kháng cáo án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia đổ cho nhân viên mắc lỗi kỹ thuật khi nộp hồ sơ. Đây là căn cứ để nhóm cầu thủ nêu trên đưa ra yêu cầu đền bù cho những tổn thất mà họ phải chịu từ sai sót trong nội bộ cơ quan quản lý bóng đá.

Cả Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị phạt tiền và cấm thi đấu. Án "treo giò" ảnh hưởng trực tiếp tới lương, thưởng của các cầu thủ (thường có nhiều điều khoản gắn chặt với thời gian thi đấu).

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đòi bồi thường.

Riêng trường hợp Gabriel Palmero thậm chí rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi câu lạc bộ chủ quản Tenerife quyết định thanh lý hợp đồng. Rodrigo Holgado có thể chịu cảnh tương tự ở câu lạc bộ America de Cali. Một đội bóng ở Chile muốn chiêu mộ cầu thủ này nhưng cũng hủy bỏ kế hoạch sau khi nhận thông tin FIFA bác đơn kháng cáo.

“Các luật sư nước ngoài đang đàm phán với 7 cầu thủ, những người đang xem xét hành động pháp lý chống lại FAM về lỗi kỹ thuật mà liên đoàn đã thừa nhận. Họ có thể làm vậy, và điều đó cũng không có gì ngạc nhiên, xét đến tác động tài chính từ các án phạt. Yêu cầu bồi thường cũng giúp họ gột rửa danh tiếng dễ dàng hơn, dễ tìm kiếm đội bóng mới sau khi chấp hành xong án phạt", tờ New Straits Times dẫn lời nguồn tin.

Những cầu thủ nêu trên phải trả giá đắt vì sai sót của LĐBĐ Malaysia. Trong đó, Gabriel Palmero chỉ thi đấu vỏn vẹn... 12 phút trong trận gặp đội tuyển Việt Nam (vào sân thay người ở cuối trận). Anh cùng một số cầu thủ khác chỉ vừa được FIFA cấp phép thi đấu trước đó vài giờ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, LĐBĐ thế giới nhận được đơn khiếu nại và mở cuộc điều tra. Cơ quan này phát hiện có dấu hiệu giả mạo thông tin trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ và ra quyết định xử phạt.