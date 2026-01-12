Doanh số SUV cỡ B biến động mạnh cuối năm 2025

(VTC News) -

Cụ thể, theo số liệu từ TC Group, Hyundai Creta đạt 1.696 xe trong tháng 12/2025, tăng 37,2% so với tháng trước, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng. Với kết quả này, Creta vượt doanh số Toyota Yaris Cross (1.393 xe) trong cùng kỳ, tạo nên điểm nhấn đáng chú ý ở giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Creta N Line: Bản cao cấp nhất của Hyundai Creta. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tuy nhiên, nếu nhìn trên bức tranh dài hạn, Toyota Yaris Cross vẫn cho thấy ưu thế rõ rệt về doanh số lũy kế. Theo công bố của Toyota Việt Nam, Yaris Cross đạt tổng cộng 14.601 xe trong năm 2025, bỏ xa mức 9.046 xe của Hyundai Creta trong cùng giai đoạn.

Khoảng cách này phản ánh lợi thế của Toyota về độ phủ thương hiệu, nguồn cung ổn định cũng như sức hút của các phiên bản hybrid trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và yếu tố môi trường.

Năm qua, Toyota cho biết tổng doanh số tích lũy các mẫu xe hybrid đạt 8.389 xe, tăng 58% so với năm 2024.

Mẫu xe Yaris Cross cũng thuộc top đầu doanh số của hãng xe Nhật Bản. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ở chiều ngược lại, mức tăng trưởng mạnh của Hyundai Creta trong những tháng cuối năm cho thấy mẫu SUV đô thị này đang lấy lại đà tăng tốc. Thiết kế trẻ trung, không gian phù hợp gia đình đô thị cùng chính sách bán hàng linh hoạt được xem là những yếu tố giúp Creta cải thiện sức cạnh tranh trước đối thủ Nhật Bản.

Việc Creta thắng thế trong tháng 12 nhưng Yaris Cross dẫn đầu cả năm cho thấy phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt, nơi ưu thế không còn tuyệt đối nghiêng về một mẫu xe duy nhất. Thay vào đó, cục diện có thể thay đổi theo từng giai đoạn, chính sách bán hàng và xu hướng tiêu dùng.

Trong tháng 11, phân khúc SUV cỡ B đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh khi có tới 5 mẫu xe đạt doanh số trên 1.000 chiếc. Điều này phản ánh rõ sự dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam sang các mẫu SUV đô thị gầm cao. Dẫn đầu phân khúc là VinFast VF 6 với 2.801 xe, theo sau lần lượt là Mitsubishi Xforce (2.203 xe), Toyota Yaris Cross (1.720 xe), Honda HR-V (1.274 xe) và Hyundai Creta (1.236 xe).

Dù doanh số tháng 12 chưa được VinFast công bố, VF 6 gần như chắc chắn giữ ngôi vương phân khúc SUV cỡ B với lũy kế 11 tháng đạt tới 19.750 xe, cho thấy ưu thế rõ rệt của xe điện trong cuộc đua doanh số.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, cuộc cạnh tranh vẫn xoay quanh Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, hai ứng viên cho ngôi vị mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất năm 2025.