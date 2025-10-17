Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Cà Mau dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.