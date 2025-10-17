Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Cà Mau dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Sáng 17/10, trước khi bước vào phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Bác Hồ, phường An Xuyên.
Dẫn đầu đoàn là ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Cùng tham dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời Trung ương và toàn thể Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này xác định mục tiêu đưa Cà Mau phát huy mạnh mẽ nội lực, trở thành động lực tăng trưởng phía Nam, bứt phá ở các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như kinh tế biển, năng lượng, thủy sản, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu Trung ương và địa phương đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, mà còn gửi gắm thông điệp về phát triển xanh, bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, vun trồng cho tương lai một Cà Mau xanh ngát, vững vàng vươn lên phía trước.
Tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng trồng cây và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
Bình luận