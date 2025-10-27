Đổ mái bằng hay lợp ngói tốt hơn?

(VTC News) -

Hiện nay, có hai kiểu mái phổ biến là đổ mái bằng và lợp mái ngói. Tuy nhiên, nhiều gia chủ vẫn băn khoăn không biết đâu là lựa chọn tối ưu. Trên thực tế, mỗi loại mái đều có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng nhu cầu, điều kiện khí hậu và phong cách kiến trúc khác nhau.

Mái bằng là gì?

Mái bằng là dạng mái được thi công bằng bê tông cốt thép, tạo nên một mặt phẳng vững chãi. Ưu điểm của loại mái này là độ bền cao, khả năng chịu tải tốt và chống cháy hiệu quả.

Với thiết kế phẳng, mái bằng dễ dàng tận dụng làm sân thượng, vườn cây xanh, hoặc khu giặt phơi, phù hợp với những gia đình muốn mở rộng không gian sinh hoạt theo chiều cao.

Mái bằng có đồ bền cao, phù hợp với phong cách kiến trúc đô thị. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Ngoài ra, mái bằng còn giúp công trình mang dáng vẻ hiện đại, tối giản, phù hợp với phong cách kiến trúc đô thị. Trong điều kiện gió bão mạnh, mái bằng có ưu thế vì không bị tốc mái hay xô lệch như mái ngói.

Tuy nhiên, mái bằng có nhược điểm là khả năng chống nóng và thoát nước kém hơn. Vào mùa hè, mái bê tông hấp thụ nhiệt mạnh khiến không gian bên trong dễ bị oi bức. Nếu không thi công và chống thấm kỹ, nước mưa có thể thấm qua gây nứt hoặc ẩm mốc trần nhà. Vì vậy, mái bằng đòi hỏi kỹ thuật thi công cao và bảo dưỡng định kỳ để duy trì độ bền lâu dài.

Mái ngói là gì?

Mái ngói là dạng mái dốc, sử dụng hệ vì kèo và lớp ngói phủ ngoài. Với độ dốc từ 30–45 độ, mái ngói giúp thoát nước mưa nhanh, giảm thấm dột.

Về mặt thẩm mỹ, mái ngói mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng và có tính nghệ thuật cao, đặc biệt là với những công trình biệt thự, nhà vườn hoặc nhà cấp 4. Ngói hiện nay có nhiều loại như ngói đất nung, ngói tráng men... với màu sắc và kiểu dáng đa dạng.

Mái ngói giúp thoát nước mưa nhanh. (Ảnh: Duraflex)

Tuy nhiên, mái ngói cũng có những hạn chế nhất định như chi phí vật liệu và nhân công cao, thi công phức tạp, cần hệ khung kèo chắc chắn. Ngoài ra, mái ngói dễ bị rêu mốc hoặc nứt vỡ sau thời gian dài sử dụng, đòi hỏi bảo trì định kỳ để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền.

Nên chọn mái bằng hay mái ngói?

Việc chọn mái bằng hay mái ngói phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, phong cách kiến trúc và điều kiện khí hậu từng vùng.

Nếu sống ở khu vực đô thị, nhà ống, nhà phố nhiều tầng, mái bằng là lựa chọn hợp lý vì vừa tiết kiệm diện tích, vừa phù hợp kiến trúc hiện đại. Thêm nữa, ở khu vực đông dân cư, mái bằng còn giúp tận dụng diện tích tối đa.

Ngược lại, nếu ở vùng nông thôn, khu vực có khí hậu nóng ẩm, mái ngói sẽ giúp tản nhiệt tốt hơn, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Hơn nữa, với biệt thự ngoại ô, nhà cấp 4, mái ngói giữ ưu thế vượt trội về tính thẩm mỹ và độ mát.

Một số gia chủ hiện còn kết hợp hai loại mái – vừa đổ mái bằng để chống thấm, vừa lợp ngói bên trên để tăng tính thẩm mỹ và cách nhiệt, mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu.