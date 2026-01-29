  • Bình luận

Đố bạn, con gì không nấu đã chín?

Khánh Sơn
29/01/2026 09:08:00 +07:00
(VTC News) -

Nghe qua tưởng vô lý nhưng câu đố dân gian này lại có đáp án cực kỳ quen thuộc, bạn đoán ra chưa?

Đây là một câu đố vui quen thuộc trong kho tàng dân gian Việt Nam. Nhiều người ban đầu liên tưởng đến chuyện ăn uống, nấu nướng, thậm chí đoán theo hướng hài hước, song càng nghĩ lại càng thấy… không ổn.

Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách đánh lạc hướng suy nghĩ, buộc người chơi phải rời khỏi lối mòn thông thường để tìm ra câu trả lời hợp lý nhất.

Chính sự bất ngờ này đã khiến câu đố trở nên hấp dẫn, phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội, lớp học hay những buổi trò chuyện giải trí.

Con gì không nấu đã chín? (Ảnh minh họa)

Con gì không nấu đã chín? (Ảnh minh họa)

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? Hãy thử để lại câu trả lời và xem mình có trùng với số đông không nhé!

