(VTC News) -

Câu đố đặt ra là: “Từ tiếng Việt nào đọc xuôi là xấu, ngược lại thì không?” Nghe qua tưởng dễ, nhưng không ít người phải suy nghĩ khá lâu mới tìm ra đáp án.

Điểm thú vị của câu đố nằm ở cách chơi chữ và đảo ngược âm tiết trong tiếng Việt. Khi đọc theo chiều thông thường, từ mang nghĩa tiêu cực, gợi cảm xúc không vui. Thế nhưng chỉ cần đảo ngược lại thứ tự chữ cái, ý nghĩa lập tức thay đổi theo hướng trung tính, thậm chí tích cực hơn.

Chính sự bất ngờ này khiến câu đố trở nên hấp dẫn, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận tranh luận sôi nổi. Còn bạn, đã tìm ra đáp án chưa?

Từ Tiếng Việt nào đọc xuôi là xấu, ngược lại thì không? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.