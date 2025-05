Đỉnh núi nào cao nhất thế giới chưa từng có người chinh phục?

A

Everest

Đỉnh Everest nằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy Himalaya là đỉnh núi cao nhất thế giới. Đến nay, đỉnh vẫn đang cao thêm khoảng 2mm mỗi năm. Số liệu chính thức về chiều cao của đỉnh núi được điều chỉnh tăng gần 1m vào năm 2020, lên 8.848 m.

Sự phát triển của ngọn núi trước đây được cho là do sự dịch chuyển của các mảng kiến ​​tạo, mặc dù lý thuyết này không giải thích được tại sao đỉnh Everest lại cao bất thường so với các đỉnh khác trong dãy núi, cao hơn khoảng 250m so với đỉnh cao thứ hai ở dãy Himalaya. Ba đỉnh núi cao nhất thế giới tiếp theo là K2, Kangchenjunga và Lhotse, chỉ chênh nhau khoảng 120 m về chiều cao.