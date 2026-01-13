Đình Bắc ghi bàn không tưởng, xác suất vào lưới chỉ 5%

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út nhờ pha ghi bàn ngoạn mục của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội thực hiện cú sút ở góc hẹp đầy bất ngờ khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. Theo dữ liệu của Flashscore, pha dứt điểm của Đình Bắc có tỷ lệ thành bàn chỉ 5%.

Cụ thể, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của pha bóng này là 0,05. Đây là thống kê lượng hoá mức độ nguy hiểm của cú sút được thực hiện trong trận đấu, hay nói cách khác là khả năng ghi bàn dựa trên chất lượng cơ hội tạo ra. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số này, như vị trí dứt điểm, áp lực phòng ngự, trạng thái và động tác của cầu thủ...

Đình Bắc ghi bàn từ cú sút chỉ có 5% thành công.

Pha dứt điểm của Đình Bắc được thực hiện ở góc hẹp và bằng chân không thuận, ở vị trí cách đường biên ngang khoảng 5,5m. Thủ môn của U23 Ả Rập Xê Út hơi nghiêng người sang trái để bắt bài đường chuyền ngang.

Khi đó, một cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, điều đối thủ cũng như khán giả không ngờ tới là Đình Bắc thực hiện cú sút rất mạnh vào góc gần làm tung lưới U23 Ả Rập Xê Út.

Tính cả pha bóng này, tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của tất cả các pha dứt điểm mà U23 Việt Nam thực hiện trong trận đấu là 0,46. Trong khi đó, chỉ số của U23 Ả Rập Xê Út là 1,55. Tuy nhiên, U23 Việt Nam mới là đội giành chiến thắng. Trong đó, Đình Bắc nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Đình Bắc được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân ở đầu hiệp 2 cùng Nguyễn Lê Phát. Bộ đôi này có khả năng tranh chấp và giữ bóng tốt hơn. Điều này giúp những pha tấn công đáp trả của U23 Việt Nam có độ nguy hiểm cao hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự.

“Sau 2 trận đấu bị mất sức, ban huấn luyện dặn chúng tôi không đẩy đội hình lên quá cao. Huấn luyện viên nhắc tôi khi vào sân phải phòng ngự nhiều, có cơ hội thì di chuyển ra biên. Tôi thực hiện đúng như ý đồ, di chuyển ra cánh nhận bóng và có bàn thắng", Đình Bắc chia sẻ.