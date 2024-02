(VTC News) -

Máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại và an toàn bậc nhất hiện nay nhưng lại có những hạn chế về vấn đề vệ sinh. Một số vị trí trên máy bay có rất nhiều vi khuẩn, một phần do ý thức của hành khách, phần khác do quy trình dọn dẹp của hệ thống hàng không chưa tối ưu.

Các tiếp viên hàng không khuyên hành khách cẩn trọng với tất cả các bề mặt trên máy bay, như khay đồ ăn gập ở ghế phía trước, dây an toàn... Đặc biệt, điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet sẽ giúp mọi người tránh được những nguy cơ về sức khỏe, vì trên máy bay, toilet là không gian đặc biệt nhỏ hẹp nhưng lại được dùng chung với nhiều người.

Điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet

Việc sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay không mấy thoải mái và một số sai lầm phổ biến của hành khách khiến chất lượng vệ sinh càng kém hơn.

Tiếp viên hàng không Josephine Remo từng tiết lộ trên tờ Travel & Leisure về điều cô luôn khuyên hành khách nên làm khi sử dụng toilet trên máy bay: “Nhà vệ sinh được dọn dẹp thường xuyên nhưng ổ khóa và tay nắm cửa thì không. Hành khách nên sử dụng nước rửa tay sau khi cất hành lý, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì trong túi ghế phía trước và sau khi đi vệ sinh”, cô nói.

Khử khuẩn tay là điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet trên máy bay. (Ảnh: Getty)

Vì vậy, việc khử khuẩn tay rất quan trọng bởi lẽ khi chạm vào các bề mặt này, bạn có thể bị lây một số bệnh truyền nhiễm. Nên làm sạch tay cả trước và sau khi vào toilet để phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh.

Ngoài tay nắm cửa, nút giật nước bồn cầu, tường, bồn rửa tay, hộp giấy vệ sinh đều hiếm khi được làm sạch cẩn thận. Nếu có thể, hãy hạn chế sử dụng và vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi chạm vào những vị trí kể trên. Bạn cũng không nên để bất cứ vật dụng cá nhân nào trong nhà vệ sinh bởi đây được coi là một trong những nơi bẩn nhất trên máy bay.

Brenda - nữ tiếp viên hàng không ở Miami (Mỹ) - khuyên các hành khách không nên dùng giấy vệ sinh trên máy bay mà hãy tự đem khăn giấy cá nhân đi để sử dụng.

Cô giải thích, khi máy bay di chuyển và bất ngờ gặp nhiễu động, nước trong bồn cầu có thể bị văng tung toé ra những cuộn giấy vệ sinh. Mặt khác, một số hành khách nam khi đi toilet có thể làm nước tiểu bắn vào cuộn giấy vệ sinh mà không kịp thời xử lý, cứ để cuộn giấy tự khô và hành khách sau không biết, tiếp tục sử dụng.

Mặc dù những tình huống này không thường xuyên xảy ra nhưng nguy cơ vẫn hiện diện, hành khách không may gặp phải sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ.

Lưu ý để giảm nguy cơ từ toilet máy bay

Ngoài những lưu ý trên, các chuyên gia cũng đưa ra một số lời khuyên để du khách có thể giảm thiểu nguy cơ sức khỏe khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Luôn đeo khẩu trang khi đi vệ sinh

Nhà vệ sinh trên máy bay thực chất là một chiếc hộp kín, không khí không được lưu thông bởi không có cửa sổ và khả năng thông gió kém. Điều này có nghĩa khi sử dụng nhà vệ sinh, chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn, khí độc từ những người đi trước. Vì vậy, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang.

Luôn đi giày dép

Có những hành khách cởi giày ngay khi lên máy bay cho thoải mái và đi cả chân trần vào phòng vệ sinh. Điều này sẽ làm tăng khả năng vi khuẩn có hại xâm nhập cơ thể.

Mang theo nước rửa tay bỏ túi

Nước rửa tay bỏ túi dường như là vật bất ly thân với hầu hết các tiếp viên hàng không. Hành khách cũng nên sử dụng nước rửa tay trước và sau khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Tắm ngay sau mỗi chuyến bay

Do trên máy bay không khí lưu thông kém (đặc biệt là trong nhà vệ sinh), nhiều bề mặt có thể chứa lượng lớn vi trùng và sau khi chạm vào, các mầm bệnh này có thể bám dính lên tay, tóc và quần áo. Do đó, bạn nên tắm rửa và thay đồ mới ngay khi kết thúc hành trình.