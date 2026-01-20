Điều ít biết về nữ ca sĩ vừa giành giải Nhất Tiếng hát thính phòng toàn quốc

(VTC News) -

Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức khép lại với Giải Nhất được trao cho soprano Kim Ngân - giọng ca được giới chuyên môn đánh giá cao cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn chiều sâu biểu cảm.

Kim Ngân giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc.

Kim Ngân hiện là giảng viên Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Soprano Kim Ngân tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện Rimsky-Korsakov Saint Petersburg, một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàn lâm danh tiếng hàng đầu thế giới. Quá trình học tập và biểu diễn trong môi trường âm nhạc Nga đã giúp Kim Ngân xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc, phong cách biểu diễn chuẩn mực và tư duy âm nhạc thính phòng rõ nét.

Tại cuộc thi năm nay, Kim Ngân gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo nhờ giọng soprano sáng, dày, khả năng kiểm soát hơi thở tốt và xử lý tinh tế các tác phẩm thính phòng có yêu cầu cao về kỹ thuật cũng như nội dung biểu cảm. Phần trình diễn của Soprano Kim Ngân được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa tính học thuật nghiêm cẩn và cảm xúc nghệ thuật chân thành, thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm sân khấu quốc tế.

Trước đó, Kim Ngân giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi thanh nhạc quốc tế và tham gia biểu diễn tại hàng chục hòa nhạc, festival nghệ thuật lớn tại Nga và Việt Nam. Giải thưởng năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ soprano.

Kim Ngân tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc ở Nga.

Giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo thanh nhạc hàn lâm của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thành công này đồng thời mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của nghệ thuật thanh nhạc thính phòng, một lĩnh vực giàu giá trị nghệ thuật nhưng đòi hỏi chiều sâu tri thức và sự cống hiến lâu dài.