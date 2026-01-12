Liên hoan âm nhạc học thuật toàn quốc dành cho piano và thanh nhạc

(VTC News) -

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Yoshine Melody tổ chức, là liên hoan âm nhạc quy mô quốc gia dành cho hai bộ môn piano và thanh nhạc.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định, Festival được xây dựng theo định hướng giáo dục và học thuật, nhằm kết nối đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu âm nhạc. Liên hoan hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời góp phần đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng nghệ thuật quốc gia gồm các nghệ sĩ, chuyên gia uy tín nhằm bảo đảm tính chuyên môn, minh bạch và công tâm trong quá trình chấm giải. Đây là yếu tố then chốt giúp festival xây dựng uy tín và tạo niềm tin cho thí sinh cũng như phụ huynh.

Festival gồm hai bảng thi: chuyên nghiệp và không chuyên. Ở bảng chuyên nghiệp, các thí sinh xuất sắc không chỉ được vinh danh mà còn được cộng điểm khi xét duyệt hồ sơ phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Theo ông Phạm Ngọc Khôi, điều này mang lại giá trị thực tiễn và sự công nhận ở cấp quốc gia, giúp cuộc thi vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi thông thường.

Trong khi đó, bảng không chuyên dành cho những người yêu âm nhạc và các em nhỏ, đóng vai trò như bước khởi đầu để tiếp cận con đường đào tạo bài bản. Mục tiêu lâu dài của Festival là tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài, tạo nền tảng để các em có thể phát triển trong môi trường chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Thí sinh Yoshine Music Festival toàn quốc năm 2024.

Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh vai trò của piano – nhạc cụ được xem là phổ biến và chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Theo đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam, việc học piano không chỉ giúp người học tiếp cận âm nhạc hàn lâm mà còn là chìa khóa để âm nhạc Việt Nam hòa nhập sâu hơn với thế giới. Hiện nay, piano không còn giới hạn ở các đô thị lớn mà đã lan tỏa đến nhiều địa phương, phản ánh sự phát triển tích cực của đời sống âm nhạc trong cộng đồng.

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 diễn ra từ nay đến tháng 8/2026, gồm ba vòng thi. Vòng Tìm kiếm tài năng nhận bài dự thi online từ ngày 1/2 đến 20/5/2026. Vòng Chung kết khu vực thi trực tiếp tại ba miền: miền Trung (19–21/6), miền Nam (26–28/6) và miền Bắc (15–19/7).

Các thí sinh đạt từ huy chương đồng trở lên sẽ bước vào vòng Chung kết toàn quốc và Gala tổ chức trong tháng 8/2026.