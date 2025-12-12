'Thần đồng âm nhạc' 16 tuổi vừa giành giải tại 'Tiếng hát Hà Nội 2025' là ai?

(VTC News) -

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 vừa khép lại bằng đêm chung kết xếp hạng đầy cảm xúc. Giữa những giọng ca trẻ nhiều triển vọng, Nguyễn Gia Linh - cô gái 16 tuổi đến từ Ninh Bình để lại dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành giải nhì phong cách dân gian.

Bước vào đêm thi quyết định, Gia Linh mang đến hai tiết mục Bồng Lai và Thư Hà Nội. Giọng ca 16 tuổi đã thuyết phục được dàn giám khảo bằng sự tinh tế trong xử lý, sự mềm mại khi luyến láy và nhất là tinh thần dám thử thách chính mình.

Gia Linh giành giải nhì phong cách dân gian tại "Tiếng hát Hà Nội 2025".

Nguyễn Gia Linh sinh năm 2009 tại Ninh Bình. Trước khi theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô là thủ khoa đầu vào của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Gia Linh được nhiều người gọi là "thần đồng âm nhạc" khi sở hữu bảng thành tích đáng chú ý từ khi còn nhỏ. Tính đến nay, ca sĩ trẻ đã giành nhiều giải thưởng như Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc, Bằng khen của Cung Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

Trước đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025, Gia Linh từng gây chú ý tại vòng thi trước với ca khúc Cõng mẹ về trời. Phần trình diễn này khiến NSƯT Tố Nga nhận xét cô “trau chuốt từng câu hát ngọt ngào” và sở hữu phong thái sân khấu tự tin khiến chị “không thể rời mắt”.

NSND Quang Vinh cũng bày tỏ sự ấn tượng khi nữ sinh 16 tuổi vì “một giọng ca trẻ nhưng biết thổi hồn vào một tác phẩm đòi hỏi sự tinh tế”.

Gia Linh đạt nhiều tình tích âm nhạc dù mới ở tuổi 16.

Nói về phần thi của mình tại chung kết, Gia Linh thừa nhận đây là thách thức không nhỏ. Cô chịu nhiều áp lực khi bước ra sân khấu, nhưng vẫn chinh phục giám khảo nhờ sự tinh tế trong xử lý, độ mềm mại khi luyến láy dù ở độ tuổi rất trẻ.

Với giải thưởng danh giá tại cuộc thi năm nay, Gia Linh cho biết Tiếng hát Hà Nội 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô.

"Đây là nơi tôi tìm thấy niềm tin, sự công nhận và động lực để tiếp tục theo đuổi phong cách dân gian mà mình dành nhiều tình yêu", ca sĩ trẻ cho hay.