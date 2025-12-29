Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi sáng ăn một quả trứng gà?

(VTC News) -

Trứng gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và phù hợp với nhiều độ tuổi. Theo lương y đa khoa quốc gia Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, việc ăn trứng gà vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách và điều độ.

Buổi sáng thường là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày, khiến nhiều người bỏ bữa hoặc chọn những món ăn nhanh nghèo dinh dưỡng. Trứng gà trở thành lựa chọn tiện lợi nhờ thời gian chế biến ngắn. Chỉ với một quả trứng luộc, một bát mì trứng hoặc trứng ăn kèm trái cây, nước ép, cơ thể được cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để khởi động ngày mới mà không nạp quá nhiều calo.

Một trong những lợi ích được nhắc tới nhiều là khả năng hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng thường có cảm giác no lâu hơn, ít thèm ăn vào bữa trưa, từ đó giảm tổng lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày. Hàm lượng protein cao trong trứng giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác đói sớm, hỗ trợ duy trì chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Trứng gà cũng được xem là nguồn cung cấp protein chất lượng cao với đầy đủ các axit amin thiết yếu và khả năng hấp thu tốt. So với nhiều thực phẩm giàu đạm khác như thịt bò hay thịt chế biến sẵn, trứng có chi phí thấp hơn, dễ bảo quản và phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người lao động.

Về tim mạch, trứng từng gây tranh cãi vì chứa cholesterol. Tuy nhiên, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ bệnh tim ở người khỏe mạnh. Ngược lại, trứng cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, góp phần duy trì sức khỏe tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn cân đối.

Lòng đỏ trứng giàu choline – dưỡng chất quan trọng cho não bộ, giúp hỗ trợ chức năng nhận thức và trí nhớ. Đây là lý do trứng thường được khuyến nghị cho trẻ em đang phát triển, người lao động trí óc và người cao tuổi. Bên cạnh đó, lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Theo quan niệm Đông y, trứng gà có tính “cân bằng” đặc biệt. Lòng trắng có tính hàn, giúp thanh nhiệt; trong khi lòng đỏ có tính ôn, hỗ trợ bổ huyết. Sự kết hợp này giúp trứng trở thành thực phẩm phù hợp với nhiều thể trạng nếu sử dụng điều độ.

Ngoài ra, protein và lecithin trong trứng còn có vai trò hỗ trợ phục hồi tế bào gan, thúc đẩy tái tạo mô gan, tăng khả năng chuyển hóa và miễn dịch của cơ thể. Hàm lượng vitamin B2 cùng các vi chất như selen cũng góp phần tăng cường khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Các chuyên gia khuyến nghị, để phát huy tối đa lợi ích, mỗi người chỉ nên ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày, ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp, kết hợp với rau xanh và trái cây để tạo bữa sáng cân đối, lành mạnh.