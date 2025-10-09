Điều gì xảy ra khi vắt chanh vào phở bò?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chanh rất giàu vitamin C và axit citric. Trong khi đó, thịt bò lại chứa nhiều sắt. Khi vắt chanh vào phở, axit citric sẽ phản ứng với các axit amin trong thịt, tạo ra muối amino - một hợp chất vị ngọt nhẹ, giúp thịt thơm hơn và dễ ăn hơn.

Đặc biệt, vitamin C trong nước chanh còn có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm vào cơ thể. Dù vắt vào nước phở nóng có thể khiến một phần vitamin bay hơi, nhưng phần lớn vẫn được giữ lại nếu sử dụng nước chanh tươi, không qua chế biến.

Không chỉ phở bò, thói quen vắt chanh còn phù hợp với các món thịt bò khô hoặc thịt bò chế biến sẵn. Ngoài chanh, việc kết hợp thịt bò với các loại rau củ quả giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, cà rốt cũng là cách hiệu quả để tăng hấp thu sắt, đồng thời giúp món ăn thêm hấp dẫn và bổ dưỡng.

Thói quen vắt chanh khi ăn phở bò không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn mang lại lợi ích sức khỏe.

Ăn phở thế nào để không hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một bát phở bò thông thường gồm khoảng 140g bánh phở, 100g thịt bò, hành lá, hành tây, mỡ và khoảng 350 ml nước dùng. Mỗi bát có thể cung cấp từ 350-400 kcal, bao gồm protein, tinh bột, chất béo và muối.

Tuy nhiên, lượng chất xơ trong phở rất thấp – chỉ khoảng 0,4g – khiến người ăn nếu dùng thường xuyên có thể thiếu vitamin, khoáng chất, gây ảnh hưởng tiêu hóa, táo bón. Ngoài ra, lượng muối trong một bát phở khá cao, khoảng 3,8g, chủ yếu đến từ nước dùng.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối/ngày. Vì vậy, nếu dùng hết nước trong bát phở và tiếp tục ăn các món khác trong ngày, nguy cơ vượt quá ngưỡng muối khuyến nghị là rất cao. Ăn mặn kéo dài có thể dẫn đến cao huyết áp, tim mạch, sỏi thận, loãng xương hoặc hen phế quản.

Lời khuyên từ các chuyên gia là chỉ nên dùng một phần nước dùng, hạn chế ăn phở liên tục nhiều ngày, đồng thời bổ sung rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, tránh uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn chứa nhiều sắt như phở bò, vì các chất trong trà, cà phê có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.