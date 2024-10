Điều gì xảy ra khi uống paracetamol để giảm đau đầu sau uống rượu bia?

(VTC News) -

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, đau đầu, chóng mặt là triệu chứng thường gặp khi uống rượu bia. Do đó, sử dụng thuốc chứa paracetamol là lựa chọn của nhiều người để giảm tình trạng này. Tuy nhiên, việc kết hợp paracetamol và rượu bia lại rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan, thậm chí suy gan.

Lý do là bởi khi uống rượu, gan sẽ phải làm việc cật lực để chuyển hóa và đào thải ethanol. Sử dụng paracetamol vô tình sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa đối với gan và gây tình trạng ngộ độc paracetamol.

Bên cạnh đó, paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, làm tăng gấp đôi tác hại lên gan.

Vì vậy, những người uống bia rượu không nên uống các loại thuốc chứa paracetamol như cách giải rượu vì rất nguy hiểm.

Ngay cả khi không uống rượu, việc sử dụng paracetamol để giảm đau thông thường cũng cần được sử dụng theo chỉ định, đúng liều lượng được ghi rõ trong bảng hướng dẫn sử dụng.

Để hạn chế say rượu, tốt nhất bạn không hoặc uống ít rượu. Một số loại thuốc tráng dạ dày (không phải thuốc giải rượu) có thể giúp hạn chế việc say xỉn. Cơ chế của những loại thuốc này giống như lớp màng bảo vệ dạ dày, ngăn chặn sự tấn công trực tiếp của acid vào thành dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào trong máu.

Một cách khác giảm say sau khi uống rượu là bù điện giải bằng uống oresol pha theo chỉ dẫn. Bổ sung nhiều nước sau uống rượu bia cũng là cách tăng bài tiết, giảm cảm giác say. Khi cơ thể bổ sung nhiều nước, đi tiểu nhiều thì nồng độ cồn sẽ giảm nhanh hơn, từ đó giảm say. Tuy nhiên, việc uống nước cần đúng cách, bổ sung từ từ và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể.