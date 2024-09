Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày uống một cốc bia?

(VTC News) -

Bia, giống như bất kỳ đồ uống có cồn nào, có thể tác động đáng kể đến cơ thể bạn. Giống như bất kỳ món ăn hoặc đồ uống thú vị, điều độ là chìa khóa để thưởng thức bia có trách nhiệm.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày uống một cốc bia?

Trong khi một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ bia vừa phải có thể mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định, chẳng hạn như tăng cường sức khỏe tim mạch và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, thì uống bia mỗi ngày có thể dẫn đến một loạt vấn đề về sức khỏe.

Tăng nguy cơ mắc bệnh gout

Báo Vietnamnet dẫn nguồn Daily Mail cho biết, các nhà nghiên cứu theo dõi thói quen dùng đồ uống có cồn của hơn 400.000 người Anh từ 37 đến 73 tuổi và không bị bệnh gout.

Trong quá trình theo dõi kéo dài 13 năm, nhóm tác giả phát hiện nguy cơ mắc bệnh gout tăng lên khi mọi người tiêu thụ nhiều bia hơn. Một người đàn ông uống trung bình 1-1,5 lít bia một tuần nguy cơ mắc bệnh cao hơn 18% so với người không uống. Nguy cơ này tăng gấp đôi ở những người uống hơn 3 lít một tuần (khoảng 1 cốc bia/ngày).

Thường xuyên uống bia gây ra nhiều hệ luỵ với sức khoẻ

Các nhà nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu về mối liên hệ giữa những loại đồ uống khác và bệnh gout. Theo đó, 1 ly rượu vang đỏ mỗi ngày làm tăng khả năng mắc bệnh gout lên 12% ở nam giới nhưng không cho thấy nguy cơ ở nữ giới. Rượu vang trắng và rượu sâm panh làm tăng nhẹ nguy cơ mắc bệnh ở cả hai giới.

Viết trên tạp chí JAMA Network Open, các nhà khoa học từ Đại học Tô Châu (Trung Quốc) đánh giá: “Những phát hiện trên cho thấy một số loại đồ uống có cồn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gout ở cả nam giới và nữ giới. Vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ rượu bia để phòng ngừa bệnh, bất kể giới tính”.

Tăng cân

Bia chứa nhiều calo rỗng, góp phần tăng cân nếu tiêu thụ hàng ngày. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Eat this, Not That cho biết, theo một nghiên cứu được công bố trên National Center for Biotechnology Information (NCBI), lượng calo dư thừa đó, đặc biệt là từ hàm lượng carbohydrate trong bia, có thể dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Tăng cân có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm béo phì và các biến chứng liên quan.

Michael Masi, huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận tại Garage Gym Reviews, cho biết: "Bia có thể chứa nhiều calo và góp phần làm tăng cân. Bia đặc biệt có hàm lượng calo cao và việc tiêu thụ hàng ngày sẽ khiến việc giảm cân trở nên khó khăn."

Mất nước

Thói quen uống bia hàng ngày tưởng chừng như vô hại nhưng nó có thể dẫn đến tình trạng mất nước, khiến bạn cảm thấy khô rát và kiệt sức. Bia là chất lợi tiểu, khuyến khích cơ thể thải ra nhiều chất lỏng hơn lượng đưa vào. Nghiên cứu cho thấy mất nước có thể dẫn đến đau đầu, mệt mỏi, khát nước quá mức và thờ ơ.

Hệ thống miễn dịch suy yếu

Một đánh giá được công bố trên NCBI cho thấy uống quá nhiều bia có thể ức chế chức năng miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn.

Michael Masi, cảnh báo: “Bia có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Nó cũng có thể làm giảm nỗ lực phục hồi nói chung, dẫn đến giảm hiệu suất tập luyện trong phòng tập".

Tăng nguy cơ mắc bệnh gan

Không có gì ngạc nhiên khi việc uống bia liên tục mỗi ngày sẽ khiến gan của bạn gặp nguy hiểm. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Eat this, Not That cho biết, theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), uống quá nhiều bia có thể dẫn đến viêm gan, bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan theo thời gian.

Michael Masi, cho biết: “Việc uống bia mãn tính có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan. Mặc dù vậy, nguy cơ mắc bệnh này sẽ thấp hơn nhiều khi uống điều độ”.

Tóm lại uống bia rượu thường xuyên sẽ gây ra rất nhiều hệ luỵ đối với sức khoẻ. Trong nhiều năm, các chuyên gia hàng đầu đã tranh cãi về tác động của việc uống rượu vừa phải tới sức khỏe. Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng không có lượng rượu nào là an toàn.