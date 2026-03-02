Điều chỉnh tốc độ một số đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân về Nghi Sơn

Chiều 2/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 có thông báo chính thức thay đổi tốc độ tối đa cho phép trên một số đoạn trên cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông).
Theo đó đoạn từ Km 274+111,86 đến Km 288+000 (khu vực Mai Sơn - phía bắc hầm Tam Điệp), tốc độ tối đa cho phép đối với tất cả các xe là 80km/h. Đoạn tuyến trên thuộc các phường Yên Thắng và Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Đoạn Km288+000 (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đến Km386+240 (xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) sẽ điều chỉnh theo từng làn.
Cụ thể, làn số một (sát dải phân cách giữa) chỉ dành cho ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ. Các xe này được di chuyển với tốc độ tối đa 90km/h.
Làn số hai dành cho xe khách giường nằm và các xe còn lại với tốc độ tối đa là 80km/h.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ 22h đêm 2/3, 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ chính thức thu phí.
Các tuyến này gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
Bộ Xây dựng đã chốt mức thu phí tại bốn đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km.
Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn.
