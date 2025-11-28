Điều chỉnh quy hoạch của Hà Nội để giải quyết ùn tắc, ngập úng đô thị

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công văn số 1531 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của TP Hà Nội.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ người dân Thủ đô di chuyển qua khu vực ngập sâu trên quốc lộ 70.

Công văn này được ban hành nhằm thực hiện Kết luận số 203 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và Kết luận số 202 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá, nêu ý tưởng, xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Việc này, theo Thủ tướng, là để kịp thời xử lý các vướng mắc, khắc phục các hạn chế, thúc đẩy phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; là đô thị thông minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; xứng đáng với Thủ đô ngàn năm văn hiến; phù hợp với các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị ban hành từ cuối năm 2024 đến nay và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ này.

"Trong đó, đặc biệt lưu ý nghiên cứu kỹ nội dung các quy hoạch tổng thể theo hướng đa trung tâm, đa cực...; đồng thời quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị đa phương thức bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận tiện giữa các phương thức vận tải, xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông; nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch thoát nước bảo đảm nâng cao khả năng thoát nước mặt, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị", công văn nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch xử lý nước thải để xử lý tối đa nước thải tại chỗ, không xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra môi trường, hạn chế việc thu gom nước thải về điểm xử lý tập trung; nghiên cứu kỹ nội dung quy hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn, nhất là việc bố trí các điểm thu gom chất thải rắn trong các tuyến phố, khu đô thị bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội khẩn trương nghiên cứu bước đầu về ý tưởng rà soát và báo cáo trước ngày 10/12.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Tài chính chủ động phối hợp, hướng dẫn TP Hà Nội khẩn trương rà soát nghiên cứu bước đầu về ý tưởng điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, Nghị quyết mới của Đại hội Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ và cùng TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/12.