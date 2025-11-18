Chật vật trong mưa lạnh từ sáng sớm, người Hà Nội nhích từng mét đến công sở

Từ ngày 20/11, mưa tại miền Bắc sẽ giảm, thời tiết chuyển sang rét sâu vào đêm và sáng, ban ngày có nắng. Khả năng xuất hiện sương muối, băng giá trong hai ngày đầu không cao, nhưng từ 20–23/11 có thể xảy ra ở các khu vực vùng núi, trung du phía Bắc khi điều kiện trời quang mây vào ban đêm thuận lợi hơn.