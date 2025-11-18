Chật vật trong mưa lạnh từ sáng sớm, người Hà Nội nhích từng mét đến công sở

Hôm nay (18/11), đợt không khí lạnh được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đông tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Không chỉ dừng lại ở vùng núi và Đông Bắc Bộ, khối khí lạnh được dự báo sẽ nhanh chóng lan xuống toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rồi tới các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Tại Hà Nội, sáng 18/11, mưa phùn bao trùm nhiều tuyến đường nội đô, khiến nền nhiệt giảm và thời tiết trở nên lạnh buốt. Người dân ra đường từ sớm phải khoác áo mưa, áo gió, trong khi việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng ùn tắc diễn ra dày đặc.
Tại nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội như: Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thuyết, Láng, Cầu Giấy,... dòng phương tiện nối dài trong mưa khiến người dân “nhích từng mét” đến công sở, nơi làm việc.
Trong khung giờ cao điểm 7h–8h30, tình trạng ùn tắc xuất hiện trên hàng loạt tuyến phố. Xe máy, ô tô ken đặc nhiều đoạn khi người dân cố gắng di chuyển để kịp giờ làm, đưa con đến trường.
Theo ghi nhận tại đường Trần Duy Hưng - đặc biệt là khu vực ngã tư Láng - Trần Duy Hưng, dòng xe kéo dài từ sớm, dồn thành từng lớp theo hướng vào trung tâm.
Nhiều tài xế cho biết phải mất gần 20 phút mới đi được vài trăm mét. Anh Nguyễn Hoàng Long (34 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Mưa phùn làm mặt đường trơn, xe phía trước đi chậm nên mình cũng phải giữ khoảng cách. Tắc kiểu ‘chôn chân’ thế này khiến mỗi quãng đường đến công ty như dài thêm gấp đôi”.
Tại hầm chui Đại lộ Thăng Long, lượng phương tiện đổ dồn vào phố Trần Duy Hưng khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.
"Tôi đi từ nhà ở Hà Đông, bình thường khoảng 25 phút là đến nơi, nhưng sáng nay mất gần một tiếng rưỡi. Mưa gió lạnh mà phải đứng giữa dòng người kẹt cứng thực sự rất mệt”, chị Phạm Thu Hà (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy) nói.
Trên phố Kim Mã, một số người thiếu kiên nhẫn đã đi xe máy lên vỉa hè, thậm chí vượt cả đèn đỏ để tìm lối thoát. Những hành vi này khiến giao thông tại khu vực thêm xung đột và nguy hiểm cho cả người vi phạm lẫn người xung quanh.
7h đến 8h30 là thời điểm lượng người đi làm, đưa trẻ đến trường tăng cao, trùng với thời tiết mưa lạnh khiến nhu cầu sử dụng ô tô cá nhân tăng mạnh. Nhiều điểm quay đầu trên trục Cầu Giấy liên tục rơi vào cảnh hỗn loạn khi xe xếp lớp chen nhau tìm lối đi.
Nhiều xe máy chọn cách luồn lách lên vỉa hè nhằm thoát khỏi cảnh ùn tắc kéo dài.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 18–19/11 sẽ là hai ngày lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này, với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12–14°C; vùng núi từ 8–11°C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 7°C.
Từ ngày 20/11, mưa tại miền Bắc sẽ giảm, thời tiết chuyển sang rét sâu vào đêm và sáng, ban ngày có nắng. Khả năng xuất hiện sương muối, băng giá trong hai ngày đầu không cao, nhưng từ 20–23/11 có thể xảy ra ở các khu vực vùng núi, trung du phía Bắc khi điều kiện trời quang mây vào ban đêm thuận lợi hơn.
