Diễn viên 'Bến không chồng' sau 24 năm: Người đóng phim 552 tỷ, người ở ẩn

(VTC News) -

PhimBến không chồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng, ra mắt năm 2001. Những thước phim kể về số phận bi thương của người phụ nữ thời hậu chiến. Sau bao năm chiến tranh, những người đàn ông đều ra chiến trận và bỏ xác nơi sa trường, chỉ còn những người phụ nữ của nhiều thế hệ chiều chiều ra bến sông khắc khoải.

Bộ phim giành giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2001. Trải qua hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên chính của phim như Lưu Trọng Ninh, NSND Minh Châu, NSND Như Quỳnh, Thuý Hà... đều có nhiều thay đổi trong cuộc đời.

Đinh Thúy Hà làm mẹ đơn thân, gây sốt khi đóng "Mưa đỏ"

Đinh Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội, là nữ diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Vai diễn trong phim điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trong "Bến không chồng".

Trong phim, Thúy Hà vào vai Hạnh, một cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi. Thời điểm đó, Thúy Hà chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và chưa từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, những hiểu biết về chiến tranh cũng chỉ qua sách vở, phim ảnh vì không có điều kiện trải nghiệm.

Sau vai diễn này, Thuý Hà tham gia thêm một số dự án khác. Trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà luôn vào vai những người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Thúy Hà tạm gác lại để lấy chồng, sinh con.

Tuy nhiên đến năm 2018, Thuý Hà công khai ly hôn chồng sau 10 năm chung sống. Nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 con trai. Dù được các con ủng hộ việc đón nhận tình yêu mới, nữ diễn viên vẫn chọn cuộc sống độc thân vì chưa gặp được người phù hợp.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nhiều năm qua.

Năm 2019, Đinh Thúy Hà có màn tái xuất ấn tượng với phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Chị được khán giả yêu mến khi xuất hiện trong bộ phim Về nhà đi con.

Thời gian qua, Thúy Hà tiếp tục nhận được quan tâm khi tham gia phim điện ảnh Mưa đỏ. Chỉ sau 17 ngày ra rạp, phim thu về hơn 552 tỷ đồng để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Đinh Thúy Hà đóng phim "Mưa đỏ".

Trong phim, Đinh Thuý Hà đảm nhận vai bà Vân, mẹ của nam chính Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - người chiến sĩ trẻ xuất thân trí thức, gác bút nghiên ra trận. Những phân cảnh của chị trong phim không quá nhiều những vẫn để lại nhiều xúc động.

NSND Minh Châu sống cô đơn sau khi chồng mất

Trong Bến không chồng, NSND Minh Châu đảm nhận vai bà Nhân - từng tiễn chồng ra đi không về rồi lại tiễn hai đứa con trai lên đường, để sau đó bà nhận về hai vành tang trắng. Diễn xuất của NSND Minh Châu được đánh giá cao khi nhập vai này.

NSND Minh Châu trong "Bến không chồng".

Sau bộ phim, bà liên tục có nhiều thành công trong Cô gái trên sông, Dòng sông vàng, Người đàn bà nghịch cát. Không chỉ giành giải thưởng ở Bông sen vàng, bà còn giành được một giải Cánh diều vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai diễn trong phim Bí thư tỉnh ủy năm 2010.

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống riêng tư của NSND Minh Châu lại khá lận đận. Khi tuổi còn trẻ, NSND Minh Châu kết hôn cùng kiến trúc sư Kiều Tuấn, cũng là phó đạo diễn của phim Cô gái trên sông. Cả hai sinh với nhau được một cô con gái.

Năm con gái được 7 tuổi, NSND Minh Châu dắt con ra khỏi nhà với lòng kiêu hãnh cùng đôi bàn tay trắng. 10 năm sau ly thân, NSND Minh Châu chứng kiến nỗi đau kiến trúc sư Kiều Tuấn đột ngột qua đời.

Khi chồng mất, NSND Minh Châu vẫn lo toan chu tất cho người đã khuất. Sau đó, bà kiên định với cuộc sống tự do của mình. Nhiều khi NSND Minh Châu nói vui bà mãi mãi là "người đàn bà tự do".

Tuy sống một mình nhưng NSND Minh Châu không cảm thấy cô đơn.

Bước sang tuổi U70, bà sống bình lặng một mình bên một chú chó nhỏ ở Hà Nội. Con gái duy nhất của nữ nghệ sĩ là Kiều Linh, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, thi thoảng về thăm mẹ, hoặc bà sang thăm con. Nữ nghệ sĩ dành thời gian cho những sở thích cá nhân như nấu ăn, làm bánh, chăm sóc cây cảnh... và thường xuyên liên lạc với bạn bè qua mạng xã hội.

Những năm qua, NSND Minh Châu gần như vắng bóng, không đóng phim. Lý do là bà cảm thấy chưa thực sự hứng thú với tác phẩm nào.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh lên núi ở ẩn

Lưu Trọng Ninh là đạo diễn nổi tiếng với rất nhiều phim gai góc, dữ dội như Canh bạc, Hãy tha thứ cho em, Ngã ba Đồng Lộc... song cũng da diết và thơ mộng như Dốc tình, Hoa cỏ may, Thương nhớ ở ai, Cát đỏ.

Bến không chồng là phim đầu tiên đạo diễn Lưu Trọng Ninh đặt chân sang một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đó là vai trò diễn viên. Sau bộ phim này, ông không diễn xuất ở bất cứ phim nào khác.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong "Bến không chồng".

Có sự nghiệp phim ảnh lẫy lừng nhưng đạo diễn Lưu Trọng Ninh lại có cuộc sống rất kín tiếng. Sở hữu căn nhà kiểu cổ trên mảnh đất 400m2 giữa lòng Hà Nội cùng vài căn nhà khác, tuy nhiên đạo diễn Lưu Trọng Ninh vẫn đau đáu đi tìm một nơi chốn thực sự thuộc về.

Nam đạo diễn chọn cuộc sống bình yên, rời xa phố thị.

Nhiều năm qua, cuộc sống của Lưu Trọng Ninh bình yên ở ngôi làng nhỏ biệt lập khoảng cách Hà Nội hơn 50km do ông tự dựng. Mỗi ngày, ông được ngồi thiền và hoà vào thiên nhiên. Vị đạo diễn trải lòng, giữa dòng chảy xã hội ồn ào, ông muốn tìm một góc an yên cho mình để “ẩn vào những điều giản dị, ẩn vào lối sống bình tĩnh hơn, lặng lẽ hơn”.

NSND Như Quỳnh vẫn nổi tiếng theo năm tháng

Trong Bến không chồng, NSND Như Quỳnh vai bà Hơn, cũng gặp bất hạnh khi con trai hy sinh nơi chiến trường. Vai diễn cũng giúp cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ được thăng hoa.

Trước khi đóng bộ phim này, NSND Như Quỳnh đã đoạt giải "Diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1975.

NSND Như Quỳnh vai bà Hơn trong "Bến không chồng".

Năm 1998, Như Quỳnh được phong danh hiệu NSƯT và đến năm 2007 là NSND. Cuối năm 2007, bà giành giải thưởng "Diễn viên nước ngoài xuất sắc" ở Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim Cô dâu vàng.

Nhiều năm qua, NSND Như Quỳnh vẫn bền bỉ với nghiệp diễn. Những năm gần đây, bà tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Đừng bắt em phải quên (2020), Hương vị tình thân (2021), Hành trình công lý (2022), Không thời gian (2024)…

NSND Như Quỳnh từng tâm sự luôn cảm thấy may mắn khi vẫn được các đạo diễn tin tưởng mời tham gia phim ảnh. Với bà, mỗi lần trở lại phim trường là một lần tiếp thêm sinh lực, là cách để sống trọn với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình của Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân của bà được ví như câu chuyện cổ tích, bởi hai người đều là “trai tài gái sắc” trong gia đình danh giá tại Hà thành.

NSND Như Quỳnh có cuộc sống bình yên bên chồng con.

Ở tuổi 71, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng và phúc hậu. Gia đình bà đang sống ở một căn nhà trong phố cổ Hà Nội.

Đối với NSND Như Quỳnh, bà luôn quan niệm cuộc sống vợ chồng không nên đòi hỏi sự hoàn mỹ. Chính vì vậy nên mọi việc trong cuộc sống gia đình, NSND Như Quỳnh luôn ứng xử rất nhẹ nhàng.