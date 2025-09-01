Cuộc sống nhiều thay đổi của dàn diễn viên 'Đến hẹn lại lên' sau hơn nửa thế kỷ

(VTC News) -

Đến hẹn lại lên ra mắt vào năm 1974 dưới bàn tay đạo diễn tài hoa Trần Vũ. Lấy bối cảnh vùng quan họ Kinh Bắc trước thềm Cách mạng tháng Tám năm 1945, bộ phim ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam như một tác phẩm kinh điển không thể thay thế.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975, bộ phim xuất sắc giành được giải Bông Sen Vàng cho "Phim truyện nhựa xuất sắc nhất". Năm 1976, Đến hẹn lại lên tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi giành giải thưởng chính tại LHP Quốc tế Karlovy Vary - một trong những LHP lâu đời và uy tín nhất châu Âu.

Sau hơn nửa thế kỷ, dàn diễn viên của Đến hẹn lại lên vẫn để lại những dấu ấn không phai trong lòng khán giả.

NSND Như Quỳnh vẫn liên tục gây sốt màn ảnh

Trong Đến hẹn lại lên,NSND Như Quỳnh đảm nhận vai Nết - một liền chị mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, sống nội tâm và thủy chung son sắt. Dù bị ép gả cho địa chủ giàu có, trái tim Nết vẫn hướng về mối tình đầu dang dở với chàng trai tên Chi.

Thời điểm đóng phim, Như Quỳnh mới ở tuổi đôi mươi. Dù vừa chạm ngõ điện ảnh, song bà đã thể hiện vai diễn một cách tinh tế và cảm xúc.

Vai diễn giúp Như Quỳnh cũng được vinh danh với giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975.

Vẻ đẹp đằm thắm của Như Quỳnh trong phim "Đến hẹn lại lên".

Sau Đến hẹn lại lên, NSND Như Quỳnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh với loạt phim Bao giờ cho đến tháng Mười, Người đàn bà mộng du, Hà Nội mùa đông năm 46…

Năm 1998, Như Quỳnh được phong danh hiệu NSƯT và đến năm 2007 là NSND. Cuối năm 2007, bà giành giải thưởng "Diễn viên nước ngoài xuất sắc" ở Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim Cô dâu vàng.

Nhiều năm qua, NSND Như Quỳnh vẫn bền bỉ với nghiệp diễn. Những năm gần đây, bà tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Đừng bắt em phải quên (2020), Hương vị tình thân (2021), Hành trình công lý (2022), Không thời gian (2024)…

NSND Như Quỳnh từng tâm sự luôn cảm thấy may mắn khi vẫn được các đạo diễn tin tưởng mời tham gia phim ảnh. Với bà, mỗi lần trở lại phim trường là một lần tiếp thêm sinh lực, là cách để sống trọn với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt.

NSND Như Quỳnh vẫn là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Việt.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình của Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân của bà được ví như câu chuyện cổ tích, bởi hai người đều là “trai tài gái sắc” trong gia đình danh giá tại Hà thành.

Ở tuổi 71, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng và phúc hậu. Gia đình bà đang sống ở một căn nhà trong phố cổ Hà Nội. Dù là khu phố đông đúc, nữ NSND vẫn tìm được những "góc lặng" cho cuộc sống an yên của mình.

NSƯT Vũ Tự Lẫm có con trai nổi đình đám

NSƯT Vũ Tự Lẫm - nghệ danh Hai Lẫm là nghệ sĩ hát quan họ nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh) và từng giữ chức Trưởng đoàn trong những ngày đầu thành lập.

NSƯT Vũ Tự Lẫm vai Hai Chi phim "Đến hẹn lại lên".

Vai Chi - người yêu của cô Nết trong Đến hẹn lại lên là lần hiếm hoi ông tham gia điện ảnh, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm. Khi đóng bộ phim này, NSƯT Vũ Tự Lẫm mới 22 tuổi. Ông được chọn đóng phim đúng thời điểm hoàng kim của Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc. Thời đó, ông vừa đi biểu diễn, vừa đóng phim của Hãng Phim truyện Việt Nam.

Nhìn lại sự nghiệp, NSƯT Vũ Tự Lẫm chia sẻ rằng, Đến hẹn lại lên là cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông. Trước khi đến với điện ảnh, ông chủ yếu hoạt động nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là biểu diễn quan họ.

Sau vai diễn để đời trong Đến hẹn lại lên, NSƯT Vũ Tự Lẫm trở lại với niềm đam mê lớn nhất cuộc đời đó là dân ca quan họ. Ít ai biết, NSƯT Vũ Tự Lẫm chính là bố ruột của NSND Tự Long. Ông luôn tự hào khi có một người con trai giỏi giang và nổi tiếng.

NSƯT Vũ Tự Lẫm và con trai Tự Long.

Ở tuổi ngoài 70, dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, NSƯT Vũ Tự Lẫm vẫn âm thầm đóng góp cho nghệ thuật bằng việc truyền dạy quan họ cho thế hệ trẻ. Ông coi đó là cách gìn giữ một phần di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Những năm qua, nam nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với nghệ thuật truyền thống, miệt mài cống hiến cho quê hương Bắc Ninh, nơi cái nôi của làn điệu quan họ vang vọng.

NSƯT Vũ Đình Thân âm thầm làm nghề

Trong phim Đến hẹn lại lên, NSƯT Vũ Đình Thân đóng vai An. Nhân vật của ông ít đất diễn nhưng để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi hình ảnh chàng trai nho nhã, hiền lành.

NSƯT Vũ Đình Thân trong "Đến hẹn lại lên".

Sau bộ phim, NSƯT Vũ Đình Thân tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Những người đã gặp, Đêm hội Long Trì, Mối tình sau song sắt, Ông cố vấn… Trong số đó, vai diễn ông cố vấn thực sự giúp tên tuổi Vũ Đình Thân ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, sau thành công của Ông cố vấn, nam nghệ sĩ gần như vắng bóng thời gian dài trên màn ảnh. Lý giải về sự xuất hiện ít ỏi, ông thẳng thắn chia sẻ do công việc quá bận rộn.

Nhiều năm qua, Vũ Đình Thân vẫn âm thầm cống hiến với nghệ thuật khi tham gia trong các bộ phim Đi qua ngày biển động (2011), Lời thì thầm từ quá khứ (2014) và Bình minh phía trước (2022).

NSƯT Vũ Đình Thân sống bình yên bên người vợ kém 10 tuổi.

Về đời tư, NSƯT Vũ Đình Thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ thứ 2 kém ông 10 tuổi.