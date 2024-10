Điện thoại siêu sang Vertu 2G còn dùng được không?

(VTC News) -

Trước việc các nhà mạng ngừng phục vụ điện thoại chỉ sử dụng sóng 2G (2G Only), câu hỏi máy Vertu 2G còn dùng được không được nhiều khách hàng, đặc biệt là những người hâm mộ và sở hữu Vertu quan tâm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ngân, CEO Vertu Việt Nam, từ đầu năm 2024, tình trạng khách hàng dùng điện thoại Vertu 2G gặp tình huống sóng yếu, sóng chập chờn tùy từng khu vực… xảy ra ngày càng thường xuyên khi Việt Nam đang tiến tới tắt sóng 2G hoàn toàn trên cả nước.

Ngoài ra, để kiểm soát việc sản phẩm trôi nổi trên thị trường, phía Vertu cũng mạnh tay khóa vĩnh viễn nhiều máy không rõ nguồn gốc, không phải sản phẩm phân phối chính hãng. Vì vậy, khách hàng dùng Vertu đời cũ tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Tại 2 cửa hàng Vertu Việt Nam, từ cuối năm 2023 đến thời điểm này đã tiếp nhận nhiều trường hợp khách hàng dùng Vertu 2G đến nhờ hỗ trợ. Phần lớn có hai tình huống, một là do điện thoại sóng yếu, ảnh hưởng đến liên lạc và công việc; hai là điện thoại bị khóa.

Chiếc Vertu "phông bạt" bên trái và chiếc Vertu chính hãng bên phải. (Ảnh: Đại Việt)

Trước việc này, một số khách hàng đã nâng cấp lên dùng dòng Signature V 4G vì quen thuộc và yêu thích vẻ đẹp của điện thoại phím bấm, hoặc chọn chuyển sang dùng smartphone của Vertu để trải nghiệm công nghệ hiện đại. Với tình trạng nhiều khách hàng gặp vấn đề vì tắt sóng 2G hoặc bị khóa máy do mua hàng không rõ nguồn gốc, hiện tại Vertu Việt Nam có chính sách hỗ trợ để khách hàng có thể đổi sang dùng sản phẩm chính hãng - chính thống.

Ông Ngân nhấn mạnh, với những trường hợp này, Vertu Việt Nam cũng sẽ đồng thời áp dụng chính sách độc quyền dành cho khách hàng thành viên để khách hàng không chỉ an tâm khi mua hàng chính hãng, được Vertu bảo hành và tận hưởng mọi dịch vụ dành riêng mà còn được thêm quyền lợi riêng từ Vertu Việt Nam.

Hiện tại, trên một số trang mạng, diễn đàn cũng xuất hiện thông tin rằng có thể độ Vertu từ 2G lên 4G với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, theo đại diện Vertu Việt Nam, điện thoại Vertu 2G và Vertu 4G dùng hệ điều hành hoàn toàn khác nhau, bo mạch chủ cũng khác nhau, không thể thay thế và nâng cấp, nên các thông tin trên chỉ là "phông bạt".

Vì lý do đó, điện thoại Vertu 2G hiện nay chỉ còn phục vụ chức năng làm vật trang trí, kỷ niệm chứ không thể sử dụng bình thường được. Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc ngành hàng Vertu, Vertu Việt Nam, tất cả cac dòng điện thoại do Vertu Việt Nam phân phối, bán lẻ hiện tại đều dùng sóng 4G, chỉ dòng Signature dễ gây nhầm lẫn vì vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau (Signature V dùng 4G và Signature S 2G). Do đó, để sử dụng điện thoại bình thường, khách hàng có thể mua, đổi sang dùng dòng 4G.