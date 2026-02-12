Diễn tập phòng chống cướp tài sản tại trụ sở ngân hàng ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức chương trình diễn tập phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại trụ sở ngân hàng tại Phòng giao dịch Tây Hồ, chi nhánh Ba Đình, số 681 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, với sự tham gia của các phòng chức năng Công an Thành phố Hà Nội và đại diện các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Tình huống diễn tập giả định. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng công an, bảo vệ và cán bộ, nhân viên ngân hàng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ngày càng mở rộng, mật độ giao dịch lớn, lượng tiền mặt và tài sản tập trung cao. Đây vừa là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, vừa tiềm ẩn nguy cơ tội phạm, nhất là tội phạm cướp tài sản sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của cán bộ, nhân viên ngân hàng và người dân. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nhanh, chính xác, an toàn những tình huống xảy ra tại các trụ sở, phòng giao dịch ngân hàng.

Tình huống diễn tập giả định như sau: Vào lúc 12h15 ngày 12/2, tại Phòng giao dịch Tây Hồ - VietinBank có hai người đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đeo kính đen, điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát chở nhau lượn lờ xung quanh phòng giao dịch. Sau đó, hai người này dừng xe trước cổng trụ sở, đỗ xe sai vị trí quy định và đi vào phía trong phòng giao dịch, dùng dao, súng uy hiếp cán bộ nhân viên, bảo vệ để cướp tiền.

Cuộc diễn tập cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả xử lý tình huống. (Ảnh: Công anh TP Hà Nội0

Lực lượng bảo vệ của phòng giao dịch nhanh chóng triển khai phương án đã được tập huấn, bình tĩnh quan sát, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của hai tên cướp, đồng thời khéo léo trấn an cán bộ, nhân viên và khách hàng, hạn chế gây hoảng loạn. Cùng lúc đó, hệ thống báo động được kích hoạt, thông tin được truyền tới lực lượng công an sở tại để tổ chức lực lượng tiếp cận, xử lý tình huống.

Lợi dụng thời điểm hai tên cướp sơ hở, bảo vệ nhanh chóng áp sát, quật ngã, khống chế, tước vũ khí khỏi tay một tên, đồng thời khống chế tên còn lại. Chỉ trong thời gian ngắn, cả hai bị khống chế; cán bộ, nhân viên và khách hàng được bảo vệ tuyệt đối, tài sản nguyên vẹn.

Công an phường Tây Hồ khi nhận được tín hiệu báo động nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Sau khi bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại đây, họ tiếp nhận, áp giải hai tên cướp về trụ sở để phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội điều tra, xử lý.

Sau chương trình diễn tập, Phòng Cảnh sát hình sự và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện từng khâu trong quy trình xử lý tình huống, trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên ngân hàng.