Điện mặt trời 'lên ngôi' ở châu Âu: Cung cấp đủ cho 340 triệu người

(VTC News) -

Điện mặt trời dẫn đầu sản lượng điện của EU trong tháng 6 với 45,4 terawatt-giờ (TWh), theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember. Tính theo giá trị tuyệt đối, nguồn điện này đủ để cung cấp cho khoảng 340 triệu công dân EU, lớn hơn dân số của Đức, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.

Điện hạt nhân đứng ở vị trí thứ hai với 21,8%, trong khi điện gió đóng góp 15,8% trong cơ cấu năng lượng của EU tháng vừa qua.

Lần đầu tiên năng lượng mặt trời trở thành nguồn cung cấp điện lớn nhất châu Âu. (Ảnh: Getty)

Ít nhất 13 quốc gia thành viên EU đã lập kỷ lục về sản lượng điện mặt trời trong tháng 6, nổi bật là Hà Lan (40,5%) và Hy Lạp (35,1%). Kết quả này có được nhờ diện tích lắp đặt hệ thống điện mặt trời ngày càng cao và thời tiết nắng nóng kéo dài.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang điện mặt trời cũng giúp EU đối phó hiệu quả với nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt do các đợt nắng nóng sớm đang hoành hành khắp châu Âu.

Chuyên gia phân tích năng lượng Chris Rosslowe từ Ember nhận định: “Châu Âu đang thực sự trở thành một trung tâm năng lượng mặt trời".

Châu Âu đạt dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. (Ảnh: Andreas Gucklhorn/Unsplash)

Trong khi sản lượng điện mặt trời tăng vọt, sự phụ thuộc của châu Âu vào điện từ than đá đã giảm mạnh. Trong tháng 6, chỉ còn 6,1% sản lượng điện của EU đến từ than đá, giảm so với mức 8,8% cùng kỳ năm ngoái và là tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận trong một tháng.

Hai quốc gia sử dụng nhiều than nhất EU là Đức và Ba Lan đều chứng kiến mức giảm kỷ lục. Đức chỉ tạo ra 12,4% sản lượng điện từ than, trong khi Ba Lan dù vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng này, cũng ghi nhận mức giảm xuống còn 42,9% trong cơ cấu điện.

Một số quốc gia khác cũng thiết lập mức thấp mới về điện than, bao gồm Cộng hòa Séc (17,9%), Bulgaria (16,7%), Đan Mạch (3,3%).

Cùng lúc đó, 10 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hiện không sử dụng điện than, trong đó có Ireland, nước đã chính thức đóng cửa nhà máy điện than cuối cùng vào ngày 20/6. Tây Ban Nha và Slovakia cũng đang lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn điện than trong năm 2025.

Châu Âu đang dần "quay lưng" với nhà máy điện than. (Ảnh: Reuters)

Điều này cho thấy một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu, khi các quốc gia ngày càng rời xa nhiên liệu hóa thạch để hướng đến các nguồn năng lượng sạch hơn và bền vững hơn.