Điện Kremlin: Đàm phán hòa bình với Ukraine tạm dừng

(VTC News) -

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/9 nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine bị đình trệ.

Năm nay đã có 3 vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vòng gần nhất diễn ra vào tháng 7. Khi được hỏi về khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp trực tiếp hoặc trao đổi trực tuyến, ông Peskov trả lời: “Các nhà đàm phán của chúng tôi vẫn có cơ hội sử dụng những kênh đó. Nhưng vào thời điểm này, có thể mô tả các liên lạc là đang bị tạm dừng".

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Chiragan ở Istanbul.

Trong buổi họp báo, ông Peskov cảnh báo công chúng không nên “đeo đôi kính màu hồng", nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình là một vấn đề phức tạp, không thể có “kết quả chớp nhoáng".

Ông khẳng định: “Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải pháp hòa bình".

Ông Peskov cũng bày tỏ đồng tình với phát biểu trước đó của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người cáo buộc các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cản trở tiến trình hòa bình.

Ông Lukashenko đưa ra nhận định này trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông John Coale, tại Minsk, đồng thời ca ngợi nỗ lực hòa giải của Washington. Theo ông Peskov, “người châu Âu thực sự đang cản trở, và điều đó không có gì bí mật".

Các quan chức Nga cho rằng ông Zelensky từ chối đưa ra những nhượng bộ cần thiết vì muốn duy trì quyền lực, bất chấp quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường.

Theo Moskva, các thành viên NATO châu Âu dung túng cho hành động của Ukraine và tích cực vận động Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine, vì nếu không họ sẽ phải thừa nhận rằng cách tiếp cận của mình đối với cuộc xung đột là sai lầm.

Cùng ngày, cuộc tập trận chiến lược chung Zapad 2025 với sự tham gia của lực lượng vũ trang Belarus và Nga đã chính thức khai mạc. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Đây là giai đoạn cuối cùng trong chương trình huấn luyện chung năm nay giữa quân đội hai nước”.

Theo giới chức quân sự Nga, các đơn vị tham gia sẽ thực hành nhiệm vụ “tại các thao trường trên lãnh thổ Belarus, Liên bang Nga, cũng như trên Biển Baltic và Biển Barents”. Bộ này nhấn mạnh, quân đội hai nước sẽ diễn tập phương án kiểm soát các nhóm tác chiến trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công cục bộ nhằm vào Nhà nước Liên minh.