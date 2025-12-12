Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 12/12: Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Indonesia

SEA Games 33 hôm nay 12/12 có 43 môn thể thao diễn ra. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 25 môn. Trong đó, cơ hội giành huy chương vàng đến ở các môn bơi, bắn súng, taekwondo, judo, jujitsu và karate.
Cập nhật mới nhất
Bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Indonesia
18h hôm nay, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng săn huy chương vàng môn bơi.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
|XH
|Đoàn TT
|HCV
|HCB
|HCĐ
|Tổng
|1
|Thái Lan
|41
|24
|14
|79
|2
|Việt Nam
|14
|8
|27
|49
|3
|Indonesia
|13
|20
|13
|46
|4
|Singapore
|9
|10
|13
|32
|5
|Philippines
|5
|7
|21
|33
|6
|Malaysia
|3
|12
|21
|36
|7
|Myanmar
|2
|6
|3
|11
|8
|Lào
|1
|1
|9
|11
|9
|Brunei
|0
|1
|1
|2
|10
|Timor Leste
|0
|0
|2
|2
Cập nhật thứ hạng mới nhất: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33
Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của đoàn Việt Nam
Bơi
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 100m tự do: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền
- Nam 400m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn
- Nam 1.500m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh
- Nữ 400m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi
18h: Chung kết các nội dung
Điền kinh
9h50: Vòng loại Nam 400m - Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng
16h40: Chung kết Nam nhảy cao - Vũ Đức Anh
16h50: Chung kết Nữ đẩy tạ - Kim Thị Huyền
17h45: Chung kết Nữ 400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc
18h15: Vòng loại Nữ 100m vượt rào - Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên
Cầu lông
9h-21h: Tứ kết đôi nữ - Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang
Boxing
14h: Tứ kết Nữ 50 kg - Nguyễn Thị Ngọc Trân vs Raksat Chuthamat (Thái Lan)
Đua thuyền
9h: Vòng loại Đôi nữ canoe 200m - Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương
9h10: Vòng loại 4 nam canoe 200m - Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành
9h30: Vòng loại 4 nam kayak 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh
14h: Chung kết các nội dung
Futsal
13h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)
TDDC
14h30: Chung kết các nội dung
- Nam nhảy chống: Trần Đoàn Quỳnh Nam
- Nam xà kép: Đinh Phương Thành
- Nam xà đơn: Đinh Phương Thành
- Nữ cầu thăng bằng
- Nữ sàn
Judo
13h: Tứ kết các nội dung
- Nam 55 kg - Nguyễn Hoàng Thành vs Jetsadakorn Suksai (Thái Lan)
- Nam 73 kg - Nguyễn Hải Bá vs Htet Aung (Myanmar)
- Nữ 57 kg - Nguyễn Thanh Thủy vs Kamolwan Akkajan (Philippines)
- Nữ 70 kg - Lê Huỳnh Tường Vi vs Khrizzie Pabulayan (Philippines)
Jujitsu
9h: Vòng loại, chung kết các nội dung
- Newaza Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng
- Newaza Nam 77 kg: Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng
- Newaza 63 kg: Ngô Thảo Vân, Vũ Anh Thư
- Show hỗn hợp: Trịnh Kế Dương, Nguyễn Ngọc Bích
- Duo hỗn hợp: Phùng Thị Hồng Ngọc, Tơ Đăng Minh
Karate
9h: Vòng loại các nội dung
- Kumite Nam 55 kg: Chu Văn Đức
- Kumite Nữ 50 kg: Nguyễn Thị Thu vs Chippensuk Chanyanut (Thái Lan)
- Kumite Nữ 55 kg: Nguyễn Thị Diệu Ly
- Kumite Nam 67 kg: Khuất Hải Nam
13h30: Chung kết các nội dung
Cầu mây
18h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)
Bắn súng
9h: Vòng loại Nam bắn đĩa bay - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang
9h30: Vòng loại Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi - Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang
11h: Chung kết Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi
16h30: Chung kết bắn đĩa bay
Taekwondo
10h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 46-49 kg: Trương Thị Kim Tuyền vs Nadia Aina Syazwani (Malaysia)
- Bán kết Nữ 67-73 kg: Bạc Thị Khiêm (chưa xác định đối thủ)
- Vòng loại Nam 54-58 kg: Đinh Công Khoa (chưa xác định đối thủ)
- Bán kết Nam 74-80 kg: Phạm Minh Bảo Kha vs Thanathorn Saejo (Thái Lan)
Bóng chuyền
17h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ).
Bình luận