Diễn đàn Tây Úc – Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ

(VTC News) -

Vừa qua tại Perth, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp Trung tâm Châu Á – Đại học Tây Úc (UWA), cùng Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Úc (VASEA) và Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN), đã tổ chức Diễn đàn Tây Úc – Việt Nam: Tăng cường Hợp tác Khoa học & Công nghệ vì Tương lai Bền vững. Sự kiện là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, khai khoáng hiện đại và chuyển đổi số.

Đoàn công tác cấp cao liên bộ của Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu, cùng bốn Thứ trưởng từ các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Môi trường; và Tài chính và cán bộ một số bộ, ngành. Sự có mặt của đoàn công tác Việt Nam là minh chứng thể hiện cam kết thúc đẩy trụ cột hợp tác mới với Australia.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư Tim Colmer khẳng định UWA coi quan hệ hợp tác với Việt Nam là trọng tâm chiến lược. Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, đặc biệt trong khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Các phiên toàn thể cung cấp góc nhìn mới về xu hướng công nghệ và kinh tế xanh với các nội dung chuyên sâu như: Lộ trình chuyển dịch năng lượng của Australia và mô hình kinh tế xanh đang hình thành; trong đó nổi bật là Bellevue Gold, doanh nghiệp khai thác vàng đầu tiên tại Tây Úc đạt phát thải ròng bằng 0; các giải pháp nông nghiệp thông minh, giống cây trồng phát thải thấp và chương trình phát triển đàn gia súc không phát thải khí mê-tan – lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn với Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo tổ chức tại Trung tâm châu Á – Đại học Tây Úc (UWA).

Những nội dung chia sẻ giúp đoàn Việt Nam hiểu rõ hơn về công nghệ và chính sách tiên tiến của Tây Úc, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận cho việc ứng dụng trong nước.

Phiên thảo luận chuyên đề “Xây dựng Tương lai Bền vững thông qua Hợp tác Khoa học” do Giáo sư Raymond da Silva Rosa làm moderator với sự tham gia của: GS. Peta Ashworth – Đại học Curtin; Ông Adam Edwards – Văn phòng Chính phủ Số Tây Úc; PGS. Amin Mugera – UWA

Các diễn giả và đoàn Việt Nam đã trao đổi sâu về chính sách và đổi mới công nghệ trong năng lượng tái tạo, khai khoáng bền vững, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và nông nghiệp thích ứng khí hậu. Không chỉ dừng ở chia sẻ kiến thức, phiên tọa đàm còn giúp hai bên nhận diện các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và mô hình có thể triển khai trong tương lai gần.

Đoàn công tác cấp cao liên bộ của Việt Nam có mặt tại sự kiện.

Diễn đàn không chỉ là dịp trao đổi học thuật mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn về năng lực, thế mạnh và nhu cầu của đối tác; và tạo không gian đối thoại cởi mở, khoa học và thực chất, qua đó tăng cường hiểu biết về nhu cầu, năng lực và ưu tiên phát triển của mỗi bên; làm nổi bật thế mạnh của Tây Úc trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ và hợp tác đại học – doanh nghiệp; hỗ trợ lãnh đạo Việt Nam xác định các trụ cột hợp tác mới trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; củng cố cam kết chung hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số toàn diện.

Thành công của Diễn đàn Tây Úc – Việt Nam một lần nữa khẳng định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh sẽ là các trụ cột hợp tác mới đầy triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Australia.

Sự kiện đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các sáng kiến hợp tác sâu rộng, tạo tiền đề cho những chương trình liên kết giữa cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.