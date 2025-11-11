Đến Mỹ với 100 USD, cô gái Việt sở hữu 3 nhà hàng ngon bậc nhất New York

(VTC News) -

Giữa những con phố tấp nập của New York, một buổi sáng tháng 11, dòng người lặng lẽ xếp hàng dài trước cửa nhà hàng Bánh Anh Em. Làn gió lạnh cắt da không thể làm chậm nhịp bước, mắt họ chăm chú hướng về bếp mở, nơi mùi bánh mì nướng thơm lừng, nước dùng phở bốc khói lan tỏa khắp con phố.

Hầu hết các món ăn của quán đều có sự xuất hiện của mắm – thứ gia vị đặc trưng tạo nên nét quyến rũ trong ẩm thực Việt. (Ảnh: Eater)

Đằng sau thành công ấy là Tôn Thị Hồng Như, 35 tuổi, người Đắk Lắk. Cô gái từng đặt chân đến Mỹ với chỉ 100 USD trong túi giờ sở hữu ba nhà hàng, đưa ẩm thực Việt vào danh sách những nhà hàng ngon bậc nhất New York, và khẳng định một lần nữa vị thế Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Gian nan khởi nghiệp

Như là con út trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em ở Đắk Lắk. Mẹ cô gánh hàng chợ quanh năm, chỉ nghỉ duy nhất ngày mùng 1 Tết; còn ba âm thầm nuôi dưỡng trí tuệ các con bằng những cuốn sách cũ kỹ. Khi Như đậu đại học, niềm vui xen lẫn nỗi lo: liệu mẹ có ai chăm sóc khi cô đi học xa nhà?

Năm 2012, khi còn là sinh viên năm cuối, Như biết về chương trình thực tập tại Mỹ. Quyết định liều lĩnh, cô vay mượn khắp nơi để mua vé máy bay và đặt chân đến Baton Rouge, bang Louisiana. Với chỉ 100 USD trong túi, cô làm mọi việc: đón khách, phục vụ, rửa chén, phụ bếp, thậm chí dọn toilet.

“Khi 22 tuổi lần đầu đặt chân tới Mỹ, tôi rất nhớ nhà. Chỉ có căn bếp là giúp tôi gần gia đình hơn chút xíu và mang lại cảm giác ấm lòng", Như chia sẻ, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm.

Sáu năm rong ruổi qua nhiều bang, làm việc 14-19 giờ mỗi ngày, Như học được bài học từ mẹ: chăm chỉ và kiên trì là cách duy nhất để tiến lên. Những tháng năm vất vả ấy không chỉ rèn luyện thể lực mà còn hun đúc tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp ẩm thực mà cô sẽ xây dựng sau này.

Tôn Thị Hồng Như tại nhà hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi hương vị quê nhà trở thành sứ mệnh

“Tám năm trước, khi đạp xe qua nhiều bang của nước Mỹ, tôi nhận ra một điều: ẩm thực Việt Nam rất phong phú, nhưng hầu hết các nhà hàng ở đây đều thay đổi hương vị để phù hợp khẩu vị người nước ngoài", Như chia sẻ. Câu chuyện ấy khơi lên trong cô một quyết định táo bạo: mở một nhà hàng riêng, để giữ trọn hương vị Việt, không thỏa hiệp.

Với Như, đây không đơn thuần là kinh doanh, mà là một sứ mệnh văn hóa. Cô muốn chứng minh rằng ẩm thực Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang Nhật, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha trên bản đồ ẩm thực thế giới. Mỗi món ăn trong nhà hàng đều trung thành với công thức truyền thống, không chỉnh sửa để “dễ ăn” với thực khách quốc tế.

Năm 2017, Như mua lại Cơm Tấm Ninh Kiều, một nhà hàng “sắp phá sản” tại Bronx. Cô giữ nguyên tên, từng bước xây dựng lại từ đầu. Chỉ sau 9 tháng, nơi đây trở thành điểm đến được yêu thích nhất Bronx, khách phải xếp hàng 15-30 phút vào cuối tuần. Thực đơn đa dạng, từ phở Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, bún bò Huế, gỏi cuốn đến những món miền núi, phục vụ với giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chuẩn vị Việt.

Như luôn nhắc nhở bản thân: “Tôi hòa nhập nhưng không hòa tan. Qua đồ ăn, chúng tôi quảng bá văn hóa và con người Việt Nam.”

Vượt bão COVID bằng tinh thần Việt

Mùa thu năm 2020, Như đứng trước thử thách lớn nhất trong sự nghiệp: mở Banh Vietnamese Shop House tại Upper West Side – đúng vào thời điểm COVID-19 càn quét New York.

Để bảo vệ những nhân viên lớn tuổi, cô quyết định tạm đóng cửa Cơm Tấm Ninh Kiều, nhưng vẫn trích tiền hỗ trợ nhân viên, chi trả thuê mặt bằng, thuế, bảo hiểm, đồng thời hoàn thiện nhà hàng mới trong bối cảnh đầy áp lực và bất định.

Trước nghịch cảnh ấy, Như đưa ra những quyết định liều lĩnh nhưng cần thiết để sống còn: tự tay thi công nội thất, biến Instagram thành công cụ marketing thay cho các chiến dịch tốn kém, tập trung toàn bộ năng lượng vào chất lượng món ăn, đồng thời vận hành nhà hàng linh hoạt theo nhu cầu thực khách.

Kết quả vượt xa mọi dự đoán: khách xếp hàng gần hai tiếng, đơn đặt hàng mang về tăng mạnh, doanh thu nhảy vọt 35-40% so với trước COVID. Giữa đại dịch, tinh thần Việt – kiên trì, sáng tạo, và linh hoạt – đã giúp Như không chỉ vượt bão, mà còn tạo nên một dấu ấn bền vững cho ẩm thực Việt tại New York.

Khách dùng món tại nhà hàng của Như. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chính gốc Việt – Nghệ thuật ẩm thực thủ công

Với Như, ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn cầu kỳ; nhiều món trông đơn giản, nhưng thực chất là cả một nghệ thuật tinh xảo, đòi hỏi sự tôn trọng và trân trọng.

Bánh Anh Em là minh chứng sống cho triết lý ấy. Nằm trong top nhà hàng ngon nhất New York (2025), nơi đây khẳng định vị thế đồ ăn Việt trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Tên nhà hàng mang nhiều tầng nghĩa: vừa là "sợi dây tình cảm” với Bánh ở Upper West Side, vừa tượng trưng cho tình thân, cho những mentor đã dìu dắt Như từ 100 USD trong túi đến thành công hôm nay. Nhân viên của cô cũng như anh chị em xa xứ, cùng nhau gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt.

Hành trình 16 năm của Như là một quá trình không ngừng học hỏi và thử nghiệm: từ Việt Nam sang Pháp, Copenhagen, Nhật Bản để học làm bánh, tự mày mò công thức riêng, nướng bánh tươi 20-30 phút trước khi mở cửa, tự làm pate và tương ớt lên men 6-8 tháng.

Nguyên liệu được chọn từ những trang trại tốt nhất, kết hợp với kỹ thuật nấu ăn tinh xảo – từ heo quay, bánh cuốn đến bánh ướt – tất cả đều làm hoàn toàn thủ công.

Mỗi món tại Bánh Anh Em không chỉ là thức ăn, mà là một hành trình khám phá Việt Nam, từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng đến miền núi, đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến thực khách quốc tế mà vẫn giữ trọn hương vị quê nhà.

Dù khách phải chờ từ 60 đến 180 phút để thưởng thức món ăn, Như không hề cảm thấy áp lực. Ngược lại, cô xem đó là tín hiệu đáng mừng, minh chứng rằng ẩm thực Việt đã tìm được chỗ đứng ở New York và thậm chí trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Bánh Anh Em không chỉ được thực khách yêu thích, mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao, xuất hiện trên New York Times, New Yorker, Michelin Guide, Eater, và thu hút nhiều người nổi tiếng như Alexander Wang, Ali Wong ghé thăm. Mọi sự công nhận đều khẳng định một điều: ẩm thực Việt Nam không cần Mỹ hóa để thành công, mà chính sự chính gốc mới là sức mạnh.

Như chia sẻ về triết lý xây dựng thương hiệu: “Để tạo nên một thương hiệu mạnh, bạn phải hiểu mình là ai và đến từ đâu. Chính vì là người Việt, tôi có sự khác biệt trong thị trường khốc liệt như New York".

Bí quyết của cô nằm ở bản sắc, niềm tự hào, sự khác biệt và đội ngũ vững mạnh – những yếu tố giúp cô kiên định với con đường giữ trọn hương vị quê nhà.

Với Như, lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ không hề dài dòng, nhưng thấm thía: “Đừng đi đường tắt. Thành công cần kiên trì, học nghề bài bản, nghiên cứu kỹ lưỡng, và quan trọng nhất là làm đúng, làm chất lượng".

Trong 5 năm tới, Như muốn mọi dự án của mình đều toát lên tinh thần văn hóa Việt. Dù mở rộng hay nâng tầm thương hiệu, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu ẩm thực và niềm tự hào quê hương. Những thành công đã đạt được không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bằng chứng sống cho câu chuyện “Hòa nhập nhưng không hòa tan” – giữ trọn hương vị quê nhà giữa lòng New York.

8 năm – Hành trình biến giấc mơ thành hiện thực • 2012: Sinh viên năm cuối đại học, đặt chân sang Mỹ với chỉ 100 USD trong túi, bắt đầu hành trình bươn chải. • 2012-2017: Học nghề và làm mọi vị trí trong nhà hàng, từ phục vụ đến phụ bếp, rửa chén và dọn toilet – từng ngày hun đúc bản lĩnh và kiên trì. • 11/2017: Mua lại Cơm Tấm Ninh Kiều tại Bronx, xây dựng lại từ con số 0, chỉ 9 tháng sau trở thành nhà hàng hot nhất Bronx. • 2020: Mở Banh Vietnamese Shop House tại Upper West Side giữa đại dịch COVID; đến Halloween, mở lại Cơm Tấm Ninh Kiều – tinh thần Việt vẫn trọn vẹn trong khó khăn. • 2021: Nhà hàng lọt vào Top 5 Michelin Guide – ghi dấu ẩm thực Việt trên bản đồ New York. • 2021-2025: Phát triển ổn định, doanh thu tăng 40%, niềm tin và thương hiệu vững chắc hơn bao giờ hết. • 2025: Mở Bánh Anh Em tại East Village