Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/12: Ông Trump chán cảnh 'họp nhiều không ra kết quả'

(VTC News) -

Ông Trump ‘vô cùng thất vọng’ về Nga và Ukraine

Hôm 11/12, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nhà lãnh đạo Mỹ "vô cùng thất vọng" với Nga và Ukraine, trong khi Kiev nói rằng Washington vẫn đang gây sức ép buộc nước này nhượng bộ phần lớn lãnh thổ lớn như một phần trong kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

"Tổng thống vô cùng thất vọng với cả hai phía trong cuộc xung đột này. Ông ấy không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Ông ấy muốn hành động. Ông ấy muốn cuộc xung đột này kết thúc", người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra những phát biểu dường như cho thấy lập trường cốt lõi của Washington về cách kết thúc cuộc xung đột hầu như không thay đổi kể từ khi họ gửi kế hoạch 28 điểm cho Kiev và Moskva hồi tháng trước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "thách thức Nhà Trắng" khi đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình cho Ukraine.

"Ông Zelensky thẳng thừng phớt lờ Nhà Trắng. Ai cũng hiểu rằng cuộc trưng cầu dân ý về lãnh thổ ở Ukraine sẽ làm đình trệ cuộc đàm phán. Đó chính xác là điều mà Kiev đang muốn", quan chức an ninh viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố vấn đề lãnh thổ nên được đưa ra trưng cầu dân ý như một phần của giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo và quan chức của khoảng 30 quốc gia đang ủng hộ Kiev vào ngày 12/12 trong nỗ lực tìm kiếm các điều khoản công bằng cho thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Nga.

Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ cho biết ông và các lãnh đạo châu Âu đã thảo luận bằng điện thoại “khá quyết liệt”, đồng thời nhấn mạnh ông Zelensky “cần thực tế hơn” với vị thế của Ukraine.

Nga kiểm soát khu định cư Liman ở vùng Kharkov

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Liman ở vùng Kharkov trong 24 giờ qua. "Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc hoàn thành hoạt động giành quyền kiểm soát khu định cư Liman ở vùng Kharkov thông qua các hoạt động tác chiến tích cực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 cho biết lực lượng Moskva đang tiến công trên toàn tuyến mặt trận tại Ukraine và nhắm vào các đơn vị quân đội Ukraine đang bị bao vây ở thị trấn Myrnohrad.

Ukraine nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Nga về việc Pokrovsk thất thủ, khẳng định quân đội nước này vẫn kiểm soát một phần thành phố và đang phản kích tại Myrnohrad.

Theo phía Nga, hiện nước này kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, toàn bộ tỉnh Luhansk, hơn 80% tỉnh Donetsk, khoảng 75% các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ tại các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.