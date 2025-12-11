Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/12: 'Hạm đội bóng tối' bị tập kích

(VTC News) -

Ukraine tấn công “hạm đội bóng tối"

Hôm 10/12, quan chức Ukraine thông tin máy bay không người lái (UAV) trên biển của nước này tấn công và làm hư hại tàu chở dầu của Nga khi con tàu đang tham gia giao dịch dầu và di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine ở biển Đen hướng đến cảng Novorossiysk, Nga.

Đây là vụ tấn công bằng UAV trên biển thứ ba trong vòng hai tuần trở lại. Mục tiêu của những cuộc tấn công này là "hạm đội bóng tối" của Nga - những tàu mà Kiev cho rằng đang giúp Moskva xuất khẩu lượng lớn dầu để tài trợ cho cuộc xung đột quân sự đang diễn ra, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ukraine tấn công tàu chở hàng Nga trong chiến dịch khác ở biển Caspi. (Ảnh: National Interest)

Nhà ngoại giao Nga: Kiev đưa ra những điều kiện hoà bình không thể chấp nhận

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Kiev đang cố tình đưa ra những điều kiện mà Nga không thể chấp nhận để phá hoại cuộc đàm phán hòa bình và cáo buộc Nga làm điều này.

"Tôi nghĩ điều này giống như việc câu giờ, một kiểu đánh lừa. Kiev muốn viết lại tối đa các điều kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất", ông Miroshnik nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia.

Ông Miroshnik nhấn mạnh thêm: "Trên thực tế, họ đang tìm cách đưa ra những điều khoản không thể chấp nhận được đối với Nga và bước tiếp theo của họ là cáo buộc Nga phá vỡ cuộc đàm phán. Đây là nhiệm vụ trọng yếu của Kiev".

Ông Zelensky thảo luận với quốc hội Ukraine

Ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Quốc hội Ukraine về những vấn đề pháp lý và vấn đề khác liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử và kêu gọi quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ không gây áp lực lên vấn đề này.

"Nếu các đối tác, bao gồm cả đối tác chủ chốt của chúng ta ở Washington, nói nhiều và cụ thể như vậy về cuộc bầu cử ở Ukraine, về cuộc bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật thì chúng ta phải cung cấp câu trả lời hợp pháp của Ukraine cho họ", ông Zelensky nhấn mạnh trong phát biểu qua video hàng đêm.

Chưa dừng dại, ông Zelensky tiếp tục nói: "Việc này không dễ, nhưng chắc chắn chúng ta không cần gây áp lực lên vấn đề này. Tôi kỳ vọng thành viên quốc hội sẽ đưa ra quan điểm của họ. Các thách thức an ninh phụ thuộc vào đối tác, chủ yếu là Mỹ. Trong khi thách thức chính trị và pháp lý phải do Ukraine giải quyết".