Ông Zelensky họp khẩn 30 nước giữa lúc ông Trump thúc đẩy thoả thuận hoà bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo và quan chức của khoảng 30 quốc gia đang ủng hộ Kiev vào ngày 12/12 trong nỗ lực tìm kiếm các điều khoản công bằng cho thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Nga, AP đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, lãnh đạo Đức, Anh và Pháp sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến của nhóm các nước ủng hộ Ukraine, được gọi là “Liên minh các quốc gia thiện chí” (Coalition of the Willing).

Ông Zelensky cho biết cuộc họp được thu xếp gấp rút trong bối cảnh Kiev cố gắng tránh bị đặt vào thế bị động trước yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng. Các quốc gia châu Âu muốn tham gia định hướng đàm phán vì cho rằng tiến trình hoà bình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của họ.

Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Mỹ cho biết ông và các lãnh đạo châu Âu đã thảo luận bằng điện thoại “khá quyết liệt”, đồng thời nhấn mạnh ông Zelensky “cần thực tế hơn” với vị thế của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ông đã cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất với Tổng thống Mỹ rằng hai bên nên cùng hoàn thiện bộ đề xuất hòa bình với sự tham gia của quan chức Mỹ vào cuối tuần này. Ông cũng để ngỏ khả năng tổ chức thêm các cuộc họp tại Berlin đầu tuần tới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại London, Anh, ngày 8/12/2025. (Ảnh: Reuters/Isabel Infantes)

Các lãnh đạo châu Âu nhận định, tiến trình thương lượng đã bước vào “thời điểm mang tính bước ngoặt”. Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục tham vấn song phương với các nước châu Âu trong tuần tới.

Thủ tướng Đức cho rằng vấn đề then chốt nhất hiện nay là “Ukraine sẵn sàng nhượng bộ đến đâu và liên quan tới những vùng lãnh thổ nào”. Ông nhấn mạnh: "Công việc chúng ta đang theo đuổi vô cùng khó khăn".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva đã gửi tới Washington “một số đề xuất bổ sung liên quan đến các bảo đảm an ninh tập thể”, điều mà Ukraine và châu Âu coi là cần thiết để ngăn xung đột tái diễn. Ông Lavrov nói không thể “chỉ xem xét vấn đề an ninh ở phạm vi Ukraine”, nhưng không nêu chi tiết nội dung.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tiếp tục cáo buộc châu Âu làm trì hoãn tiến trình hòa bình. Ông Lavrov cũng lặp lại quan điểm này, nói rằng các nước Tây Âu “chỉ muốn có lệnh ngừng bắn để tranh thủ thời gian, rồi lại chuẩn bị cho ông Zelensky tiếp tục chiến sự”.