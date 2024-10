Điểm yếu chí tử khiến Galaxy Z Fold 6 bản đặc biệt kém hấp dẫn

(VTC News) -

Hôm 21/10, Samsung chính thức trình làng chiếc Galaxy Z Fold SE, phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold 6, độc quyền tại hai thị trường là Hàn Quốc và Trung Quốc. Phiên bản này cũng đi kèm với 16 GB RAM để hỗ trợ “trải nghiệm ‘Galaxy AI’ được tối ưu hóa cho thiết bị gập” và chipset Snapdragon 8 Gen 3 dành cho Galaxy.

Với 2.000 USD (tương đương 48 triệu đồng), bạn sẽ có một chiếc điện thoại gập với độ dày 10,6 mm khi gập lại và 4,9 mm khi mở ra. Phiên bản này mỏng hơn 1,5 mm so với Galaxy Z Fold 6. Với trọng lượng 236g, nó cũng nhẹ hơn 3 g so với người anh em. Kích thước màn hình trong và màn hình ngoài cũng được nâng lên thành lần lượt là 8 inch và 6,5 inch, so với 7,6 inch và 6,3 inch của bản thường.

Sở hữu màn hình rộng và mỏng nhẹ hơn bản thường, nhưng Galaxy Z Fold SE sẽ phải hy sinh bút S Pen.

Camera sau tạo ra phần lồi lên đáng kể, có 3 cảm biến. Camera chính có cảm biến 200 MP thay vì 50 MP, một nâng cấp đáng kể so với Galaxy Z Fold 6.

Tuy nhiên, để giảm kích thước và tăng màn hình của Z Fold SE, Samsung phải thực hiện một hy sinh quan trọng với người dùng các thiết bị gập màn hình lớn - không hỗ trợ bút S Pen.

Theo Sammobile, trước đây đã có tin đồn rằng Samsung có thể loại bỏ hoàn toàn S Pen cho Z Fold Special Edition. Mặt khác, một báo cáo lại cho rằng nó có thể thay thế phương pháp nhập liệu S Pen truyền thống và thay thế bằng một cách tiếp cận khác mới mẻ hơn, nhằm giữ kích thước gọn nhẹ. Tuy nhiên, bảng thông số kỹ thuật chính thức của Samsung trên trang cửa hàng tại Hàn Quốc nêu rõ rằng không có hỗ trợ S Pen.

Cấu hình camera của Z Fold SE.

Do vậy, Galaxy Z Fold 6 bản tiêu chuẩn vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tín đồ của bút S Pen. Dù rằng, bút S Pen vẫn được bán riêng, thậm chí là cần phải dùng phiên bản đặc biệt thay vì bản thường.

Sung-Taek Lim, Phó chủ tịch điều hành Samsung Hàn Quốc, gọi Galaxy Z Fold Special Edition là “cử chỉ tri ân đối với người tiêu dùng trong nước đang dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập”.