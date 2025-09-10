Điểm độc đáo trên iPhone 17: Selfie không cần xoay điện thoại

(VTC News) -

Sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). iPhone 17 được giới thiệu với ngoại hình gần như tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã tinh ý điều chỉnh một chi tiết ở camera trước, đặc biệt phù hợp với những tín đồ selfie hay vlogger.

Thông thường, cảm biến camera có tỷ lệ 4:3, hạn chế khung hình dựa theo hướng tay cầm điện thoại. Apple đã thiết kế một cảm biến mới trên camera trước với tỷ lệ 1:1, cho phép chụp ảnh và quay video độ phân giải cao dù điện thoại đặt ở bất kì hướng nào.

Khi có đông người chụp, trí tuệ nhân tạo cũng tự động mở khung hình, giúp chụp nhóm dễ dàng. Thông thường, nếu chụp nhóm đông, người dùng phải xoay ngang điện thoại, nhưng trong hình ảnh Apple cung cấp, người dùng chỉ cần cầm dọc điện thoại là đã có thể bắt trọn khung hình.

Cảm biến 1:1 giúp người dùng không phải xoay camera khi cần không gian rộng. (Ảnh: Apple)

Nâng cấp camera trước cũng nằm ở độ phân giải 18 MP và quay video chống rung Action Mode như camera sau.

Điểm đáng chú ý trên iPhone 17. (Ảnh: Apple)

Ngoài ra, nâng cấp phần cứng đáng chú ý của iPhone 17 là chip A19 mới nhất tiến trình 3 nm, nhanh hơn 20% so với A18, màn hình ProMotion (1-120 Hz), camera tele 2x.