iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã gây tranh cãi vì thiết kế lưng 'nửa kính, nửa nhôm'

(VTC News) -

Ngay trước sự kiện ra mắt iPhone 17 series của Apple diễn ra vào 0 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam), bí ẩn lớn nhất về thiết kế của dòng Pro cuối cùng đã có lời giải đáp. Theo báo cáo độc quyền từ phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có khu vực cắt mới ở hai phần ba mặt lưng dưới, đóng vai trò là khu vực sạc không dây.

Các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có khu vực cắt mới ở hai phần ba dưới mặt lưng, đóng vai trò là khu vực sạc không dây. (Ảnh: MacRumors)

Năm ngoái, trang tin The Information từng tiết lộ rằng mặt lưng của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có thiết kế "một phần nhôm, một phần kính". Tuy nhiên, hình dung về thiết kế này vẫn còn mơ hồ, dẫn đến hàng loạt bản dựng khác nhau trên mạng xã hội.

Các bản render của trang MacRumors cho thấy khu vực hình chữ nhật bo tròn ở mặt lưng, báo cáo của Gurman cũng xác nhận đây chính là thiết kế mà Apple sử dụng. Lý do cho khu vực kính này là để hỗ trợ sạc không dây như MagSafe và Qi, điều không thể thực hiện nếu toàn bộ mặt lưng làm từ nhôm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu khu vực kính và nhôm này sẽ có màu sắc đồng nhất hay Apple sẽ tạo ra một thiết kế hai tông màu độc đáo, làm nổi bật khu vực sạc. Thiết kế mới với mặt lưng "nửa kính, nửa nhôm" và khu vực sạc không dây đặc biệt, đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đây có thể là một bước đi táo bạo của Apple, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Điều này có thể khiến cho Apple gặp rủi ro về thẩm mỹ và nhận diện. Thiết kế chắp vá, sự kết hợp giữa nhôm và kính có thể làm tổng thể máy trở nên kém liền mạch, khác hẳn với vẻ đẹp tối giản và nguyên khối đã làm nên thương hiệu iPhone.

Việc quay trở lại với chất liệu nhôm dễ trầy xước và móp hơn thép hay titan, tương tự những vấn đề mà các dòng iPhone thế hệ cũ từng gặp phải. Thiết kế mới này có thể làm giảm đi cảm giác cao cấp và chắc chắn mà người dùng đã quen thuộc trên dòng Pro.

Thiết kế mới với mặt lưng "nửa kính, nửa nhôm" gây ra nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: MacRumors)

Tuy nhiên, thiết kế này cũng có điểm cộng. Việc quay lại khung viền nhôm có thể giúp máy tản nhiệt hiệu quả hơn so với titan. Đây là cải tiến quan trọng, đặc biệt khi các chip Apple A-series ngày càng mạnh mẽ và sinh nhiệt nhiều hơn.

Tiếp đến là về vấn đề trọng lượng, nhôm nhẹ hơn thép và titan, giúp iPhone 17 Pro trở nên dễ cầm nắm hơn, đặc biệt với những người dùng thích màn hình lớn. Khu vực sạc riêng biệt có thể mang lại hiệu suất sạc MagSafe và Qi ổn định hơn.