Điểm danh những cụm từ viral của năm 2024 làm cõi mạng dậy sóng

(VTC News) -

Mạng xã hội Việt năm 2024 bùng nổ nhiều cụm từ viral mới, trở thành những từ "cửa miệng" của người dùng, từ những nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng đến cư dân mạng bình thường.

Ngoan xinh yêu

“Ngoan xinh yêu” là một cụm từ được giới trẻ cực kỳ yêu thích khi muốn khen ngợi, tán thưởng một ai đó với những đặc điểm đáng yêu, ngoan ngoãn và dễ thương.

Cụm từ này được viral từ câu mà hot girl Salim nói với con gái nhỏ: "Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?" và đáp lại, bé Pam - cũng là ngôi sao nhí trên không gian mạng - thốt lên với giọng điệu rất dễ thương: “Đây rồi”. Độ viral của clip ghi lại cảnh này khiến cụm từ "ngoan xinh yêu" tràn ngập các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội hồi đầu năm 2024 và cho đến nay vẫn mang một sức hấp dẫn đặc biệt, nhiều người sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày.

"Ngoan xinh yêu" trở thành từ khóa hot trend đầu năm 2024. (Nguồn: @pamyeuoi)

Gia trưởng mới lo được cho em

Cụm từ "Gia trưởng mới lo được cho em" bất ngờ trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội hồi giữa tháng 3/2024 sau khi xuất hiện trong một buổi livestream của Ninh Anh Bùi, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Chàng trai này cho rằng, người đàn ông cần thể hiện vai trò "gia trưởng" để có thể chăm sóc và bảo vệ tốt cho người yêu hoặc gia đình của mình.

Quan niệm của anh có phần gây tranh cãi, nhưng cụm từ "gia trưởng mới lo được cho em" nhanh chóng lan truyền và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn video và bài viết khác.

Ninh Anh Bùi (áo xanh) thể hiện rõ tính cách gia trưởng với bạn trai. (Ảnh: Vietcetera)

Thợ săn Hồng Hài Nhi

Hồng Hài Nhi là tên một nhân vật trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, một yêu quái có sức mạnh, quyền năng phi thường trong hình hài cậu bé 7 tuổi bụ bẫm đáng yêu.

Trong ngôn ngữ gen Z, cụm từ "thợ săn hồng hài nhi" chỉ những phụ nữ có bạn trai kém tuổi, mối quan hệ tình cảm mà các thế hệ trước vẫn gọi là "máy bay bà già - phi công trẻ". Với ý nghĩa này, "hồng hài nhi" là những chàng trai tươi trẻ tràn đầy năng lượng.

Khó chệu vô cùng

Cụm từ "khó chệu vô cùng" trở thành hot trend hồi tháng 7, bắt nguồn từ Violet Vũ, một TikToker vào vai nhân viên văn phòng luôn tỏ ra khó chịu, bực bội với những sự việc ở công sở. "Khó chệu vô cùng" là cách nói trại câu "khó chịu vô cùng", diễn tả sự bức xúc, không vừa ý trước một số sự việc, tình huống trong cuộc sống. Cách đọc trại "chịu" thành "chệu" mang lại sắc thái hài hước khiến người nghe đỡ... khó chịu hơn, do đó "khó chệu vô cùng" dễ dàng trở thành cụm từ viral của năm 2024.

Cụm từ "khó chệu vô cùng" bắt nguồn từ Tiktoker Violet Vũ.

Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới

Những từ này thuộc phát ngôn của NSND Tự Long tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. "Đỉnh nóc" thường được dùng để miêu tả điều gì đó tuyệt vời, đạt đến mức cao nhất trong sự đánh giá, tương tự "kịch trần". "Bay phấp phới" gợi hình ảnh tự do, bay bổng và thường được dùng để miêu tả trạng thái hưng phấn, vui vẻ hay phong cách sống thoải mái, không bị ràng buộc.

Sau khi chương trình phát sóng, những cụm từ này nhanh chóng gây sốt, viral khắp cõi mạng trong các status, bình luận và các meme hài hước, thậm chí trở thành chủ đề của nhiều video giải trí thu hút hàng triệu lượt xem. Cụm từ viral của năm 2024 này có thể áp dụng linh hoạt vào nhiều tình huống khác nhau, từ việc khen ngợi một bộ trang phục, một bài hát đến các sự kiện hay câu chuyện hàng ngày.

Ai sợ thì đi về

"Cha đẻ" của cụm từ viral "Ai sợ thì đi về" chính là rapper MCK. Hồi đầu tháng 7, tại một sân khấu, anh xuất hiện với tạo hình rất gai góc, gương mặt không có lông mày, cổ đeo choker da nạm đinh và bộ trang phục khá "quái" phô nhiều hình xăm. Trước khi trình diễn ca khúc Phong Cách, rapper hô to: "Phía dưới nhảy mạnh lên, ai sợ thì đi về. Phong cách phong cách phong cách...".

Video "Ai sợ thì đi về" của MCK thu hút 14 triệu lượt xem trên TikTok. Cụm từ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được dân mạng bình chọn là "cụm từ phát ra âm thanh trong năm 2024".

Video "Ai sợ thì đi về" của MCK thu hút 14 triệu lượt xem trên TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu

Câu nói "Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu" gây sốt trên mạng xã hội hồi tháng 8. Nghệ sỹ Quang Trung đã thốt ra câu nói đình đám này khi tham gia chương trình Anh trai say hi, trong phần trò chơi thử thách cùng nhóm Regret. Câu nói này được dùng để khẳng định sự vô tội, vô can của mình trong nối cảnh bị ai đó vô tình ngờ vực.

Check var, phông bạt

"Phông bạt" và "check var" là hai cụm từ được nhắc đến nhiều nhất mạng xã hội hồi tháng 9. Check var là thuật ngữ của lĩnh vực bóng đá, viết tắt của "Video Assistant Referee", là công nghệ hỗ trợ trọng tài để xác định rõ các pha phạm lỗi, việt vị, bàn thắng... mà họ không thể theo dõi kịp hay ở những góc khuất không thể quan sát.

Từ tháng 7/2023, “check var” bắt đầu được sử dụng với ý nghĩa kiểm chứng thông tin từ những bài flex trên mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, cộng đồng mạng mới đua nhau “check var” các khoản tiền đã được quyên góp, đặc biệt là với nghệ sỹ, KOLs và tập thể.

Nhờ “check var”, cộng đồng mạng mới biết được rất nhiều người đã khoe khống số tiền ủng hộ "phông bạt" cho bản thân - ám chỉ hành động làm màu, tô vẽ cho bản thân đẹp đẽ vượt quá thực tế. Từ "phông bạt" viral ngay trong dịp này, đi kèm với "check var".

"Phông bạt" và "check var" viral trên mạng xã hội hồi tháng 9. (Ảnh: CafeF)

Vì tôi là người thư giãn

Cụm từ "anh chàng/cô nàng thư giãn" xuất phát từ cơn sốt meme "Chill guy" đầu tháng 12. Meme "Chill guy" có hình ảnh một chú chó màu nâu, mặc áo len xám, quần jeans xanh, đi giày thể thao đỏ, đang cười mỉm và đút tay túi quần với vẻ mặt rất thư giãn. Biểu cảm và dáng đứng của chú chó khiến cư dân mạng thích thú, liên tục dùng meme này trong các bài đăng và bình luận, tạo thành cơn sốt.

Cơn sốt meme "Chill guy" cho thấy rất nhiều bạn trẻ ngày nay quan tâm đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt coi trọng sự cân bằng giữa công việc và các nhu cầu cá nhân. Meme "Chill guy" được yêu thích đến nỗi nhiều bạn trẻ sợ chú chó đáng yêu này bị cô đơn nên "kiếm" bạn đời cho nó, nhờ đó meme "Chill girl" ra đời. Đó là cô chó nâu mặc quần jeans, đeo nơ hồng, mặc áo len màu hồng. S

Sau khi meme phái sinh này ra đời, trên mạng xã hội có xu hướng phân chia, các bạn nam khi muốn thể hiện "vì tôi là anh chàng thư giãn" sẽ dùng meme "Chill guy", còn các bạn nữ ưu tiên dùng meme "Chill girl" khi muốn chứng tỏ "vì tôi là cô nàng thư giãn".

Trào lưu 'Chill guy' gây sốt điên đảo trên mạng xã hội.

8386

83868386 có nghĩa là "phát tài phát lộc", thể hiện lời chúc, cầu mong thịnh vượng và may mắn. Cuối tháng 10, dãy số 8386 xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành hiện tượng. Dân mạng không chỉ sử dụng 8386 trong các cuộc trò chuyện hàng ngày mà còn trong các bài đăng, dòng trạng thái, bình luận. Nhiều người gửi dãy số này như một lời chúc tốt đẹp dành cho bạn bè và người thân dịp năm mới, khai trương hay các sự kiện đáng nhớ.

Nín

Đầu tháng 11, clip 7 giây ghi lại cảnh em bé Danh Hưng (21 tháng tuổi) nói đúng một chữ "nín" với biểu cảm ông cụ non bỗng lan truyền như vũ bão trên các nền tảng và được cộng đồng mạng chế thành loạt meme. Trong clip, người mẹ hỏi "Ở lớp con khóc thì cô bảo như nào?", bé trai kéo dài giọng đáp lại với điệu bộ như ông cụ non: "Nín!".

Từ "nín" nhanh chóng thành xu hướng trên TikTok và được thảo luận rất nhiều trên nền tảng Facebook. Nhiều trang mạng xã hội đã hình ảnh bé Hưng để chế thành những meme hài hước và đáng yêu. Cộng đồng mạng cũng thường dùng hình ảnh bé để kết thúc một cuộc tranh luận kéo dài.

Cụm từ "Nín" được cộng đồng mạng đua nhau sử dụng. (Ảnh chụp màn hình)

Vượt mức pickleball

Cụm từ viral của năm 2024 - "vượt mức pickleball" mang ý nghĩa vượt quá giới hạn, xuất phát từ ca khúc Pickleball của ca sỹ Đỗ Phú Qúy. Cụm từ này được dùng để bình luận hoặc nhắc nhở, cảnh báo về những sự vật, hiện tượng vượt quá giới hạn thông thường, mang sắc thái mỉa mai và hài hước. "Vượt mức pickleball" được dùng để thay thế cho những lời cảnh báo như "quá trớn rồi", "đừng làm quá", "lố rồi đó"..

Đám giỗ bên cồn

Cụm từ "Đám giỗ bên cồn" xuất hiện rầm rộ trên các trang mạng xã hội đầu tháng 12 qua các video của TikToker Lê Tuấn Khang (22 tuổi, quê Sóc Trăng). "Đám giỗ bên cồn" là những đám giỗ của người dân sống tại các khu vực cồn đất giữa sông ở miền Tây Nam Bộ. Với người dân bên cồn, đám giỗ không chỉ là dịp tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn là một sinh hoạt cộng đồng rất ấm cúng, đầy tình làng nghĩa xóm.

"Đám giỗ bên cồn" là cụm từ quen thuộc trong các video của Lê Tuấn Khang.

Ngay sau khi cụm từ viral của năm 2024 này trở thành xu hướng, hàng loạt TikToker nhanh chóng sáng tạo thêm nhiều phiên bản mới. Nhiều video với hashtag #DamGioBenCon thu về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận, cho thấy sự yêu thích và hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng mạng.