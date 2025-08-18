(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Marketing các trường đại học 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn ngành Marketing các trường đại học 3 năm qua thay đổi ra sao?

Trong 3 năm qua điểm chuẩn của ngành Marketing dao động 18 - 28 điểm.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.