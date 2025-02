Địa phương nào đứng đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản?

B

Tỉnh Cà Mau cũng đang là một trong những địa phương chủ lực mang về ngoại tệ từ việc xuất khẩu tôm. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh đạt 1,2 tỷ USD, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước (đạt 4,3 tỷ USD, theo VASEP). Năm 2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,38 tỷ USD, trong đó tỉnh Cà Mau mang về khoảng 1 tỷ USD.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có nhiều doanh nghiệp tôm lớn đang hoạt động như Thủy sản Minh Phú (MPC)… Quý 1/2024, MPC mang về 2.705 tỷ đồng doanh thuần, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận -98 tỷ đồng). MPC cho biết, có sự tăng trưởng vượt trội về lãi so với quý trước do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm giống và tôm thương phẩm của doanh nghiệp bắt đầu có hiệu quả.