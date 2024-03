(VTC News) -

Video: Đi xe máy bằng hai chân, thanh niên ở Phú Yên bị phạt hơn 3,7 triệu đồng

Chiều 29/3, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an huyện Tuy An đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.Q.H. (trú xã An Phú, TP Tuy Hòa).

Theo quyết định, H. bị phạt 3.725.000 đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, mạng xã hội Phú Yên lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm trên đường ĐT649, đoạn qua xã An Chấn (huyện Tuy An).

Đoạn clip trên khiến dư luận bức xúc. Có nhiều ý kiến cho rằng hành động của thanh niên này là coi thường pháp luật và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác cùng lưu thông trên tuyến đường.

"Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức lực lượng Công an vào cuộc xác minh và tìm ra danh tính nam thanh niên", Đại tá Nguyễn Thái Hoàng cho hay.

Đ.Q.H. tại cơ quan Công an.

Hồi tháng 2/2024, cũng tại QL1 đoạn qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn (huyện Tuy A), mạng xã hội Phú Yên đăng tải clip 2 nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trước một phương tiện đang tham qua giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng xác minh, hai thanh niên đã có các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; Chạy xe lạng lách đánh võng trên đường bộ; Không có GPLX theo quy định; Phạt chủ xe lỗi để xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11,4 triệu đồng và tạm giữ phương tiện của 2 nam thanh niên này.