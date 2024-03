Khởi tố 2 'quái xế' đi xe máy lạng lách, tạt đầu ô tô trên quốc lộ

(VTC News) -

Video: Hai nam thanh niên "đầu trần" lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 6. (Video: Đ.X.)

Chiều 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch (SN 1994) và Lò Văn Thành (SN 1998) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 21/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh Lò Văn Lịch và Lò Văn Thành điều khiển xe máy mang BKS 26B2 –56639 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6 (huyện Yên Châu) theo hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi tới địa phận bản Đán, xã Chiềng Sàng, hai nam thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở các xe đi cùng chiều. Chưa dừng lại ở đó, Lịch cùng Thành còn liên tục tạt đầu phương tiện đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường.

Lò Văn Thành (bên trái) và Lò Văn Lịch tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh trên, lực lượng Công an huyện Yên Châu đã nhanh chóng xác minh, triệu tập và làm rõ hành vi của hai nam thanh niên.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, hành vi bốc đầu xe máy của nhóm thanh niên tại các tuyến đường đông dân cư là hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận.

Trước đó, hôm 11/3, Công an TP Hà Giang cũng tạm giữ 19 thanh thiếu niên, học sinh cùng 13 phương tiện xe mô tô và một số hung khí vì tội gây rối trật tự công cộng.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định nhóm này gồm các thanh thiếu niên, học sinh thuộc xã Phương Độ (TP Hà Giang) và các xã Cao Bồ, Phú Linh, Ngọc Linh, Thuận Hoà (huyện Vị Xuyên).

Ngoài 19 người đã bị tạm giữ, Công an TP Hà Giang đang xác minh và làm rõ hơn 20 tên đang bỏ trốn, đồng thời mời gia đình, thôn, tổ dân phố và phối hợp nhà trường để xử lý theo đúng quy định.